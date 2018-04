En Santa Catalina hay denuncias sobre constreñimiento ilegal

El domingo 15 de abril en ocho mesas de votación habrá elecciones en el municipio de Santa Catalina, en 7 mesas del puesto de votación del corregimiento de Loma Arena y en la mesa número dos, del puesto de votación del corregimiento de Pueblo Nuevo, lo cual fue ordenado por el Tribunal Administrativo de Bolívar, el 18 de septiembre del año pasado.

Mediante el decreto 04 del 3 de enero de 2018, el gobernador de Bolívar, Dumek Turbay, convocó a esas elecciones parciales en la cual se medirán los candidatos Salomón Castro, quien había ganado las elecciones en 2015 y estaba de alcalde; y la candidata Esperanza Ramírez, quien demandó la elección y el fraude en las mesas citadas. Sin embargo los choques entre los distintos bandos electorales no para. A esto se suma la denuncia por presunto constreñimiento ilegal del concejal Wilson Gamarra contra la actual candidata Ramírez, ante la Fiscalía en la que sostiene que: “Ramírez, cuando era candidata en 2015 en Santa Catalina nos hizo firmar un letra en blanco a los seis concejales que en esa fecha salimos electos; hace 3 días, el lunes 9 de abril de 2018, recibí una llamada desde un teléfono fijo a mi celular manifestando que eran de una oficina de abogados no dieron a conocer sus nombres pero dijeron que eran de una oficina, cobranzas Ltda S.A; la llamada fue del teléfono fijo 6609893, manifestando me que llamaban porque iban a hacer efectiva una letra que la señora Ramírez les había entregado en blanco y que estaba en poder del exalcalde del municipio Jesús Levin Betts”. El concejal le dijo a la Fiscalía que las llamadas y el presunto constreñimiento se sigue repitiendo para que él y su grupo político voten por la candidata.

“En la anterior campaña la apoyamos y firmamos unas letras en blanco como garantías del apoyo, pero por no compartir sus ideas políticas nos retiramos; ahora está ejerciendo sobre nosotros una presión; este costreñimiento está dirigido también directamente contra la concejal Beatriz Cabarcas; también están Jaime Puello y José Cervantes”, le dijo Gamarra a la Fiscalía. El Universal trató de hablar con Betts pero no fue posible. Ramírez dijo que acudiría este medio a manifestarse sobre la denuncia.