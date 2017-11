Escrito de acusación contra Gustavo Malo, cerca de ser presentado

La Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes anunció en la tarde de este jueves que cierra la etapa de investigación formal en contra del magistrado de la Corte Suprema de Justicia Gustavo Malo, lo que significa que ya recogió todas las pruebas pertinentes al proceso y que la defensa tiene diez días para presentar sus alegatos antes que el pleno de la célula legislativa decida si archiva la investigación o acusa al togado ante la plenaria de la Cámara.

Según anunció el representante Edward Rodríguez, “lo que la comisión ya tiene es un sinnúmero de pruebas que le permite cerrar la investigación. Esto quiere decir que la Procuraduría y la defensa deberán presentar sus alegatos de conclusión, frente a las más de 150 practicadas que tiene la Comisión. Ellos califican esas pruebas y nosotros decidiremos como actuar”.

El representante investigador reiteró que al magistrado Malo se le imputaron los delitos de Concierto para delinquir, cohecho y tráfico de influencias. Sin embargo, Álvaro Rolando Pérez, abogado de Malo, sostuvo que “estamos imputados parcialmente, nosotros no tenemos noticia dentro del proceso de una imputación formal. Ellos deben pronunciarse sobre nuestra solicitud de indagatoria, sobre la reposición que presentamos sobre las pruebas y agotar las que hacen falta”.

Señaló que la defensa solicitará que los testimonios de Leonidas Bustos y Francisco Ricaurte sean de nuevo considerados, pues “queremos dejar claro que el doctor Malo no tuvo nada que ver en este Cartel de la Toga. Ellos han dicho en sus procesos que no es cierto de lo que les están imputando y en el proceso del doctor Malo deben reiterar que él no tiene nada que ver en todo esto”.

Así mismo, Pérez dijo que “no existe una sola prueba contra el doctor Malo, por ejemplo habían anunciado unas fotografías determinantes en este proceso, las aportaron y nosotros no vimos nada determinante en ellas. Frente al testimonio del exmagistrado auxiliar José Reyes dista mucho de lo que se ve procesalmente”.

Por otro lado, dijo que en la declaración de Gustavo Moreno, del pasado miércoles en la Comisión de Acusación de la Cámara, “repitió lo mismo que ha dicho en otros lados, estamos esperando que le aprueben su principio de oportunidad para que amplíe esas declaraciones”.