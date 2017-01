"Eslogan de 'Primero la gente' es plagio": Wendy Herrera

Wendy Herrera, la exaspirante a la Cámara de Representantes, al Concejo y a una de las alcaldías locales de la ciudad anunció que denunciará penalmente al alcalde Manolo Duque por, presuntamente, haber plagiado su eslogan de campaña “Primero la Gente”.

De acuerdo con Herrera, quien suministró varias fotografías y documentos a este medio como pruebas, ‘Primero la gente’ es un movimiento y eslogan creado por mí y que yo usé en mi campaña a la Cámara de Representantes por el Partido de la U en 2014”.

Ante eso, la líder dijo que su abogada Karen Ortega hará la denuncia respectiva ante la Fiscalía General Seccional Cartagena.

“Vamos a instaurar una denuncia penal por plagio, ya que tiene que ver con la publicidad total o parcial de un mensaje plagiado; en 2014 cuando ella aspiró esa fue su marca; hoy en día sus seguidores líderes y políticos la llaman y le preguntan por su eslogan de campaña ‘Primero la Gente’, fue cuando me planteó la necesidad de hacer valer los derechos de la propiedad intelectual no solo de un eslogan de campaña sino de un movimiento”, dijo la abogada de Herrera.

Por su parte la exaspirante se basó en un concepto jurídico que dice que “el plagio es la copia de algo sin autorización del autor o creador, es decir que la persona que utiliza en nombre propio la creación de otra persona está incurso en una conducta punible”.

De esto no están exentas las campañas políticas ya que el robo de la propiedad intelectual también les atañe.

“Este fue un lema que hizo posible la elección del alcalde Manolo Duque, y a pesar de que yo no lo registré se hizo válido al momento de la inscripción ante la Registraduría, y tengo todos los registros fotográficos de mis campañas”, explicó Wendy.

Ante la pregunta de por qué solo hasta ahora divulga la supuesta falta, Herrera argumenta que “siempre estuvimos muy pendientes de Primero la Gente, pero viendo todo este desastre de ciudad donde no hay oportunidades para nadie, donde la gente subsiste haciendo cualquier cosa, y que muchos optan por delinquir, en donde matan y atracan a diario; las autoridades no funcionan y el aparato judicial es débil; a mi esposo lo mataron hace 8 meses, y ninguna de las cámaras del sector donde fue asesinado funciona; ante eso la gente me ha llamado exigiendo que a nombre de mi movimiento se esclarezca su crimen”, explicó la líder.

“Yo me pregunto, si primero es la gente, dónde está la seguridad, esa serie de cosas me impulsaron a exigirle al alcalde que haga valer lo que es más que una frase de campaña y que de otro lado nos pertenece como movimiento”, adujo Herrera.

Dijo que “todas las cosas que están sucediendo en este gobierno, sus bajos resultados en salud, pobreza, educación, inseguridad o seguridad solo para estratos altos significan que entonces no es primero la gente”.

Reveló que se dirigió a la oficina de Jaquelín Perea, persona cercana a Manolo Duque, “y le dije que necesitaba hablar con el alcalde Manolo, porque ‘Primero la gente’ era mío para ver si él me daba la oportunidad de trabajar en lo que yo sé y conozco en su administración, no importando que yo fuera de otro partido político, pero no obtuvimos respuesta. Es que yo soy madre cabeza de hogar, me quedé viuda con tres niños y siempre he luchado por las mujeres solas que deberían representar el ideal de que primero debe ser la gente”.

Dice que tras el asesinato de su esposo y su impunidad se decidió por denunciar este presunto plagio.

No se conoció una postura del Distrito sobre este caso debido a que el alcalde Duque está en Bogotá.

El plagio en Colombia puede ser castigado con cárcel. Los derechos de autor colombianos están amparados por la Ley 23 de 1982, pero el debate sobre la propiedad intelectual tiene muchos vacíos.