Esta es la defensa de Quinto Guerra para probar que no está inhabilitado

En 11 días los cartageneros acudirán a las urnas para elegir un nuevo alcalde. Los nueve candidatos no paran un solo día en sus actividades de campaña y la idea sobre una posible coalición parece esquiva.

La ciudadanía está a la expectativa de la decisión que se espera tome hoy el Consejo Nacional Electoral sobre la solicitud hecha por un abogado y por el procurador Fernando Carrillo de declarar nula la candidatura del conservador Quinto Guerra a la Alcaldía de Cartagena.

Para la Procuraduría General de la Nación, Guerra incurre en una ‘clara inhabilidad’ por haber sido contratista del Ministerio de Vivienda y de la Gobernación durante los 12 meses anteriores a la convocatoria de elecciones.

Es tal el afán del órgano de control por probar sus argumentos que presentó ante el CNE un informe de 28 páginas y cuatro fotografías en las que se evidencia que el candidato estuvo presente en la inauguración de obras y la entrega de viviendas en el barrio Bicentenario.

En este ‘ring’ el Partido Conservador ha ratificado su respaldo al candidato. A través de una carta que se han encargado de replicar en redes sociales, el partido califica a Quinto Guerra como el candidato más ‘hábil’ para tomar las riendas de la ciudad.

Los conservadores se amparan en lo manifestado por el Consejo de Estado, con respecto a la diferencia entre celebración y suscripción de contratos “(Sentencia del 31 de agosto de 2006, radicado 4033): De otra parte, ha establecido que lo que constituye causal de inhabilidad es la intervención en la celebración de contratos y no su ejecución”.

El abogado Wilson Toncel Gaviria, en un comunicado difundido por la oficina de prensa de la campaña de Guerra, afirma: "He tenido la oportunidad de analizar las normas analógicas de las inhabilidades de un alcalde y he realizado un estudio de la ley llegando a la conclusión que Quinto Guerra no está inhabilitado… Agrega: “En este caso el de elegir y ser elegido, toda inhabilidad debe ser interpretada de manera restrictiva no de manera analógica”.

Así las cosas, se espera que hacia la 1 de la tarde este jueves, se termine la incertidumbre y la ciudad pueda conocer quienes son los candidatos oficiales para ejercer el cargo de Alcalde Mayor.