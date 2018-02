“Estamos en una emergencia moral”: candidata Viviane Morales

Una de las mujeres más notables del país por su liderazgo es Viviane Morales Hoyos. Esta abogada de la Universidad del Rosario, llegó muy joven al Congreso de la República como representante a la Cámara, por el movimiento Unión Cristiana, luego de promulgada la constitución de 1991.

En 1998, haciendo parte del Partido Liberal, logró un escaño en el Senado hasta el 2002. Se retiró de la política y de la vida pública hasta cuando reapareció como Fiscal General de la Nación, ternada para ese cargo por Juan Manuel Santos. Estuvo como fiscal por un año, debido a que el 2 de marzo de 2012 renunció, después que el Consejo de Estado en un polémico fallo decidiera declarar la nulidad de su elección.

Candidata presidencial

En 2014 fue elegida senadora por el Partido Liberal, colectividad que integró por varios años y a la que renunció cuando se decidió el apoyo a los precandidatos Humberto De La Calle y Juan Fernando Cristo.

Hoy dice que no quedó sola y que está mejor acompañada: “Dejo el Senado, y al Partido Liberal después de estar 25 años en él, porque me hicieron una trampa, ya que se aliaron para impedir que participara en la consulta popular, por miedo, porque sabían que yo ganaba esa consulta; de tal manera que ahora estamos acompañando las listas del Partido Somos (que la avala) que son de distintas tendencias, pero creyentes, católicos, cristianos, que quieren hacer política para llevar valores a la sociedad”.

El 26 de enero el Consejo Nacional Electoral declaró la improcedencia de una revocatoria de inscripción como candidata presidencial por Somos, y el 2 de febrero el Consejo de Estado emitió un concepto en el cual declara que Morales sí puede ser candidata presidencial.

“El Consejo de Estado certificó oficialmente que sí puedo inscribir mi candidatura a la Presidencia de la República. Con esto se acallan las artimañas de quienes quisieron sembrar confusión y dudas”, expresó la hoy aspirante.

“Mirando mi vida política, siempre he sido independiente; he hecho política sin plata, mis campañas han sido de las más baratas en la historia de quienes han llegado al Congreso. Por ejemplo, la pasada campaña (2014) me costó $200 millones, algo insólito cuando se habla de miles de millones”, agrega.

“Nunca he recibido un cupo indicativo, una partida regional o he tenido ninguna de estas malas costumbres que han dañado la manera de hacer política en Colombia, y pienso que la gente está hastiada de las componendas políticas, de las coaliciones por el cálculo de ganar; creo que hay una gran cantidad de ciudadanos que anhelan una opción independiente y por ello nuestra candidatura a la Presidencia”, cuenta.

A Morales no le preocupan las encuestas. “Allí lo que está marcando son los que no se han definido por un candidato, los que no saben no responden, y el que dice que va a votar en blanco; entonces me estoy enfrentando al candidato más fuerte que será la abstención y el del rechazo a la clase política tradicional; espero ganar ese espacio”, dice.

Sobre el apoyo de los cristianos explica: “El fenómeno cristiano es muy particular, la Iglesia Católica es una, pero la iglesia cristiana tiene muchísimas corrientes, pero precisamente estamos en Cartagena, con una gran mayoría de pastores acompañándonos, otros no lo están”.

Propuestas

Sobre varias de sus propuestas en el Congreso dice que el Partido Liberal nunca se mostró contrario a ella. “Mi propuesta que más discusión tuvo fue la del referendo sobre la adopción que presenté con 2 millones 300 mil firmas, que no fue una postura homófoba, ni en contra de quienes tienen una orientación sexual diversa, sino pensada para la protección de los niños, que comparto con 80 % de la población colombiana, que cree que a los niños a cargo del Estado, se les debe dar el mejor entorno posible”, explica. Sobre sus anotaciones sobre el acuerdo de paz de La Habana, dice que hubo inconformismo en el liberalismo. “Dije en su momento que si en el plebiscito ganó el no, la obligación moral y democrática era la de escuchar esa posición y que la misma significara variaciones y modificaciones en el acuerdo de paz con las Farc, porque creo que debía incluir un equilibro con la verdad y la protección de las víctimas”.

Dice que la reforma de la figura del tribunal de la Justicia Especial para la Paz (JEP) y la eliminación de las 16 circunscripciones especiales para la paz o 16 curules más, se debe en gran medida a su trabajo legislativo: “Este trabajo me acercó al Centro Democrático, al Partido Conservador y a Cambio Radical”, Pero para Morales, el asunto no es de partidos, “ es de tratar de resolver el estado de emergencia moral en la que está el país: por el cartel de la toga, el cartel de la toguita, eso afecta al ciudadano, que ve que todo es por plata; cuando el fundamento de la sociedad es que hay un Estado con justicia y seguridad, pero eso los pilares están deteriorados en nuestro país”.

Trabajo

Viviane Morales ha defendido los derechos de las mujeres en el Congreso, impulsado políticas en favor de la mujer cabeza de familia y fue autora de la Ley de Cuotas que obliga a la administración a tener un 30 por ciento de mujeres en los cargos. Sacó adelante la ley estatutaria de libertad religiosa y fue autora de la iniciativa de la ley de acciones populares que se convirtió en uno de los más importantes instrumentos de defensa de los derechos colectivos.

25 años estuvo Viviane Morales en el Partido Liberal al cual dejó por la “trampa” que le hicieron para que no fuera candidata presidencial.

Frase

“La reconstrucción de la moral se hace sobre los valores públicos, pero a través de restablecer la confianza del ciudadano, para eso hay que proponer un liderazgo ético moral y creíble”: Viviane Morales