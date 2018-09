Esto dijo la excaldesa Wong sobre reunión en el despacho con ‘Juancho’ García

La ex alcaldesa (e) de Cartagena, Yolanda Wong Baldiris, confirmó hoy que sí se reunió el pasado 29 de agosto con el exsenador Juan José ‘juancho’ García Romero, condenado por corrupción, en su despacho, al interior del palacio de la Aduana.

Wong Baldiris quién asumió las riendas de la ciudad tras la suspensión del alcalde electo Antonio Quinto Guerra, sostuvo en entrevista con La Wradio que “Juan José García no fue a hablarme nada institucional, sino a pedir una asesoría sobre la discusión del estatuto tributario que estaba en el Concejo de Cartagena y quería conocer qué estaba pensando la administración de eso”.

El encuentro entre Wong y el jefe la cuestionada casa García fue revelado en un articulo publicado por el periodista cartagenero Lucio Torres, quién sostiene que el tema de la -larga- reunión, pues se realizó hacia las 7:30 de la noche, era la de “diseñar la tramoya de Edurde”.

Al respecto, Wong aclaró que contrario a lo publicado por Lucio Torres, no ha tenido ningún tipo de ‘repartición' de contratos con Juan José García.

“No he tenido ningún tipo de repartijas, no es mi padrino político, no me acompañó políticamente cuando fui candidata, entonces yo puedo atender a todos los ciudadanos de Cartagena, porque la Alcaldía de Cartagena es de todos los ciudadanos”.

Con relación al por qué se reunió en horario nocturno con el exsenador, la exalcaldesa dijo que “trabajaba hasta las 12 de la noche y a cualquier hora tenía reuniones con cualquier cartagenero que llegara al despacho”.

El encuentro Wong - García causa polémica en Cartagena toda vez que en la esfera política, la influencia de los García Romero ha sido notoria en las administraciones de turno.

“Conmigo no influyó, el señor Juan José García fue mi gran opositor para el aval del partido de la U, cuando yo fui candidata de la U no me acompañó a la gobernación, no entiendo cual puede ser la intimidad que pueda tener con él, yo conozco a todos los políticos en Cartagena”, expresó.

“Ya les tocará a todos los mandatarios saludar, atender, y escuchar a no todos los políticos. Me reuní con todos los gremios tanto en público como en privado", concluyó.

La exalcaldesa presentó ayer su renuncia al cargo de Secretaria del Interior y Convivencia, renuncia que fue aceptada por el nuevo alcalde encargado, Pedrito Pereira, y se suma a varios cambios que pretende hacer el mandatario al interior de la Administración Distrital.

