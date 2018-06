Expectativa por debate al POT y al PEMP en el Concejo

El Concejo de Cartagena solicitó información al Distrito sobre la ejecución y elaboración del cronograma del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) y del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico (PEMP).

“El debate en plenaria sobre ambos planes se realizará en esta corporación, para lo cual el Concejo citó a los representantes de la Secretaría de Planeación, de Fonade e Inypsa; así como Contraloría Distrital y Control Interno del Distrito, entre otros”, expresó Wilson Toncel, presidente de la Corporación.

Pero varios concejales se quejaron ayer porque la única respuesta recibida era la de empresa Inypsa, el consorcio contratado para la elaboración del POT.

“Considero que cuando no hay una respuesta se hace perder la función del Concejo, en todo caso esperamos respuesta del Distrito; nosotros haremos lo correspondiente a la norma , y tomaremos las actuaciones que haya que tomar, pero no podemos fallar en el calendario solo porque a los funcionarios no les da la gana de contestarnos”, expresó César Pión, el citante del debate.

El concejal solicitó al secretario del Concejo, dos certificaciones sobre el incumplimiento al debate, una para el orden nacional y otra para el local, debido a que anunció enviar copias de las actuaciones en torno al caso del POT de Cartagena a los entes de control.

El concejal Pión había anunciado que radicaría ante los entes de control toda la información sobre un esperado documento del POT que parece que nunca termina de diseñarse.

El concejal Vicente Blel compartió la postura de su colega ya que considera que es imprescindible la información. “Si el amplio cuestionario que hemos presentado a los citados no cuenta con la información previa para los concejales ¿qué vamos hacer? Por ello debemos expresarnos de manera enérgica, ya que el gobierno nacional ha sido omisivo con el Concejo de Cartagena”, dijo.

El concejal David Caballero indicó que no quiere prestarse “para que piensen que somos unos payasos”, y dijo que de ser así no podría haber debate.

A su turno el concejal Pión agregó que el debate debe hacerse dado que es vital que los entes de control conozcan las actas de la sesión que se realice.

Diseño demorado

El Universal informó que la firma Inypsa Colombia (Ingeniería, Consultoría y Gerencia de Proyectos) se acogió a una cláusula de confidencialidad para no responder a unos interrogantes presentados por el Concejo. Ante esto, el autor del debate a realizarse hoy, el concejal César Pión, solicitó tramitar estas solicitudes con la

Procuraduría General de la Nación. Inypsa ha sido contratada por Planeación Distrital para la elaboración de un POT moderno que aún no se conoce. Desde hace ya más de 8 años la ciudad espera que se implemente un nuevo POT que permita un crecimiento ordenado de la ciudad.

“El Concejo pide que los funcionarios cumplan las citaciones y brinden la información solicitada a tiempo, o de lo contrario se hará cumplir la norma”