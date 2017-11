Expresidente Uribe dice que en Colombia “hoy no estamos bien”

El expresidente Álvaro Uribe Vélez dijo este viernes en inmediaciones del aeropuerto Ernesto Cortissoz que en Colombia hoy las cosas no están bien, pese a que hace un año de que se firmó un acuerdo de paz entre el Gobierno del presidente Juan Manuel Santos con la Farc.

Y recalcó que no no están bien porque “un día la ONU dice una cosa en contra del proceso, al otro día las Farc dice que el Gobierno no les ha cumplido, luego nos dicen desde los Llanos Orientales que allí el Frente Oriental tiene mil 100 hombres en armas de nuevo, otro día nos dan las noticias de que hay catorce frentes disidentes, que sumas unas 2.000 personas, esto estuviera mejor si el gobierno hubiese permitido un acuerdo nacional”.

Insistió en que ahora el país no está andando bien. “Todo se ha agravado. La economía se ha agravado, el narcotráfico se ha incrementado, al igual que la extorsión y ha crecido el control terrorista en muchas partes del territorio, la minería ilegal,”.

“Cuando ganó el no dijimos que no estábamos contra la paz, queremos unas modificaciones los textos de La Habana, el Gobierno lo desechó; cometieron un error, a mi juicio, que le hace mucho daño a la democracia, enmendaron el No con una proposición en el Congreso de la República. Una expresión del pueblo colombiano la cambiaron por una proposición en el Congreso, no hicieron ninguna modificación importante y echaron eso para adelante, al país le había ido mejor si el Gobierno hubiese permitido un gran acuerdo nacional como lo propusimos, que no era contra la paz sino para introducir algunas modificaciones. Hoy no estamos bien”, anotó.

Cuando se le preguntó sobre la alianza con el también expresidente Andrés Pastrana Arango para la escogencia de un candidato para las aspiración a la Presidencia de la Repúblico para los próximos comicios, se limitó a decir que se han planteado unos términos y que lo que buscan es unir a los cinco precandidatos de Centro Democrático con la alianza con Pastrana Arango, más Martha Lucía Ramírez, Alejandro Ordóñez, víctimas de las Farc, así como grupo católicos, laicos, cristianos, sectores independientes, “queremos tener sectores como el de Argelino Garzón y por supuesto, personas de base de los diferentes partidos”.

Y que para la escogencia definitiva de un único candidato a la Presidencia por esa coalición, serán los mismos candidatos los que pondrán las reglas y con esas reglas preestablecidas se escogerá a la persona que los representará todos en contienda electoral del próximo año.