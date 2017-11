Faltan recursos para que alimentación escolar tenga dos raciones

Empezó la discriminación del proyecto de presupuesto para 2018 ante el Concejo de Cartagena y también las preocupaciones desde distintos sectores, ya que para algunos componentes y programas los recursos para el año venideros serán escasos.

En lo que tiene que ver con las dependencias que ya pasaron al tablero ante el Concejo, de la Secretaría de Educación, el director de cobertura Iván Sanes expresó que con el actual presupuesto no es posible brindar dos raciones de comida a los 90 mil estudiantes que tiene el Distrito. Sanes dijo ante la plenaria que son necesarios 80 mil millones de pesos, y que en este momento la Secretaría no los tiene. “Por el momento estamos brindando una sola ración de comida a los estudiantes, pues no tenemos recursos para las dos raciones. Pero queremos resaltar que estamos dando alimentos de calidad”.

Ante esto, el concejal Javier Curi, del Partido Liberal, anotó que: “Es un tema muy álgido para la ciudad lo del Plan de Alimentación Escolar (PAE), que vale 48 mil millones de pesos aproximadamente, para atender solo un 60 o 70% de los más de 90 mil estudiantes que hay en el Distrito, y que se cubre de una manera muy parcial. No somos capaces de darles dos raciones en las dos jornadas. Necesitamos más información, más claridad sobre este aspecto”.

Curi anotó que el Concejo ha orientado recursos para el PAE entre los que cuentan más de 20 mil millones de pesos que son producto de los ingresos corrientes de libre destinación, y que para ello “la Nación aporta muy poco”.

El concejal Américo Mendoza propuso que se estime en el presupuesto las transferencias de la Ley del Sistema General de Participación, “se pueden financiar varios meses del PAE y posteriormente se hará un traslado presupuestal o se adelantará la gestión a ver cómo se mejoran los ingresos, y se hace una reasignación más adelante”.

Infraestructura

Curi Osorio indagó sobre la ejecución de la inversión en infraestructura educativa en el Distrito, y preguntó por la inversión de más de 50 mil millones en la recuperación de 66 colegios durante la administración distrital anterior. Las inquietudes sobre infraestructura educativa fueron apoyadas por el concejal Luis Cassiani, de Cambio Radical.

Habla secretario Hernández

El secretario de Educación, Jaime Hernández Amín, empezó haciendo un balance de las inversiones en educación este año. Dijo que “de $460 mil millones; la ejecución va en un 73% a corte de 30 de septiembre; es decir, $337.382 millones depurados entre funcionamiento e inversión”. Para el 2018 Hernández expresó que “de $486.923 millones estimados, $8 mil millones serán para gastos de funcionamiento y $478 mil serán para inversión”

“La educación en Cartagena está en un estado delicado, por eso se deben tomar decisiones sabias en pro de mejorar y beneficiar a nuestros niños y adolescentes. Tenemos el ánimo de reconocer los errores, corregirlos y trabajar de la mano con el Concejo”, expresó Hernández Amín.

Déficit educativo

Dijo que se hace necesario un profundo estudio de las inversiones en infraestructura. “En cinco colegios oficiales de la ciudad se ha caído parte de su infraestructura, afectando a algunos estudiantes”, denunció.

Pidió que los sectores se unan para enfrentar juntos “la desfinanciación de la educación ya que hay más de 40 billones de pesos de déficit entre 2012 y 2016”.

Reveló que la Contraloría recomienda “que se estudien con detenimiento los recursos de educación”.

Comisión de trabajo

Al término del debate la plenaria comisionó a los concejales César Pión, Javier Curi, Américo Mendoza, Lewis Montero y Duvinia Torres, para que conformen una mesa de trabajo y en conjunto con gremios, asociaciones y sindicatos, elaboren planes maestros de infraestructura y educación. Pión advirtió que “primero, no tenemos un presupuesto que alcance y llene las expectativas y segundo, lo que ocurre con respecto a las elecciones atípicas nos tiene con incertidumbre”.

Propuso que el alcalde que llegue “asuma el mismo Plan de Desarrollo de Primero la Gente, para que no haya desgaste”.