Familiares de diputados asesinados por las Farc aplauden “blindaje” de acuerdos

Familiares de los diputados del Valle del Cauca secuestrados y asesinados por las Farc dijeron que "aplauden" la aprobación de la Corte Constitucional del acto legislativo que 'blinda' los acuerdos de paz con esa guerrilla, según un comunicado publicado este sábado.

"Aplaudimos la decisión de la Corte, que garantiza así la implementación, ejecución y consolidación del acuerdo", dice la misiva pública.

El pasado miércoles, la Sala Plena de la Corte Constitucional avaló por unanimidad el blindaje jurídico del Acuerdo de Paz, que establece el Acto Legislativo 02 de 2017, y que señala que los próximos tres periodos presidenciales completos tienen que respetar los mandatos del acuerdo de paz.

Además de celebrar tal determinación, los familiares de los diputados realizaron algunas peticiones al presidente Juan Manuel Santos, entre ellas que no se permita que miembros de las Farc participen en política sin haber sido juzgados por la Justicia Especial para la Paz.

"Dejamos claro que no nos oponemos a la participación política de las Farc, no obstante quien desee hacerlo debe estar en el Sistema de Verdad, Justicia, Reparación y No repetición -SVJRN-, haber sido objeto de sanción por parte de la JEP y estar cumpliendo a cabalidad con las penas impuestas. En caso de incumplir se restringiría su participación en política y si está en un cargo debe salir de él, pues se revocarían todos los beneficios", dice el comunicado.

También hicieron un llamado a las Farc, para que "demuestren que su compromiso con el país está por encima de sus intereses personales de participar en política de manera inmediata".

Y concluyen recordando su compromiso como víctimas con los acuerdos de paz "participado en las instancias en las que nuestra presencia ha sido requerida".

El 11 de abril del 2002 las Farc secuestraron al interior de la Asamblea Departamental a doce diputados vallecaucanos. Cinco años después, el 28 de junio de 2007, el grupo guerrillero anunció la muerte de once de los funcionarios. El único sobreviviente fue el exdiputado Sigifredo López.