Reacciones tras la medida de la Procuraduría de no suspender a Manolo Duque

La decisión de la Procuraduría General de la Nación de no prorrogar la suspensión del alcalde Manolo Duque por las presuntas irregularidades y la falta de control en el tema de las construcciones en la ciudad, tras el desplome del edificio Portales de Blas de Lezo II, genera expectativa frente a lo que puede pasar con la Alcaldía.

Según el oficio firmado por el procurador Segundo Delegado para la Vigilancia Administrativa, Giancarlo Marcenario, el ente de control determinó “no prorrogar la suspensión de Duque puesto que el mandatario desde el pasado 1 de septiembre, se encuentra de manera preventiva en la cárcel de Sabanalarga”, tras una presunta red de corrupción que se gestó en torno a la elección de la contralora distrital. (Lea: Especial Cartagena bajo la lupa)

Con esta decisión, la ciudad se enfrenta a un nuevo panorama: Un alcalde preso, un mandato interino y la competencia del presidente Juan Manuel Santos para designar un nuevo alcalde o convocar a elecciones.

Diversos sectores manifestaron al Eluniversal.com.co su análisis frente a lo que representa tal determinación para Cartagena. En los corrillos políticos manifiestan que la salida 'clave' es la revocatoria y otros sectores siguen solicitando a Duque Vásquez que de un paso al costado y renuncie.

El ex concejal David Múnera expresó que fue “lógica” la decisión del ministerio público toda vez que Duque Vásquez se encuentra privado de su libertad; pero que aún así no lo exonera de su responsabilidad en la targedia de Blas de Lezo.

Mónica Fadul, directora ejecutiva de Fenalco, sostiene que lo que debe continuar ahora con el proceso del alcalde Manolo es una “decisión de fondo”.

“El documento emanado en el proceso disciplinario, es un auto de simple trámite y no está sometido a recurso, ello lo que nos indica es que la medida de suspensión deja de tener sentido práctico tanto procesal como jurídicamente, pues debemos tener presentes que una suspensión se adopta en un momento determinado es para evitar una posible interferencia sobre la causas que se le siguen a los funcionarios en la Procuraduría; pero en este caso, al estar sometido el Alcalde Duque a una medida mayor en el ámbito penal que sirve para lo mismo, insistimos , esta pierde su capacidad de servir para el fin que se impuso. Lo que continúa es pues una decisión de fondo”, afirmó.

Para Carlos Arias, analista político de la Universidad Externado, quien sigue perdiendo es Cartagena toda vez que los líderes políticos se ven estigmatizados en el entramado nacional.

"Sigue perdiendo La Heroica, alrededor de los líderes políticos se estaría generando un halo de desconfianza, muy similar al que existe en departamentos cercanos como el de la Guajira. Es decir, con esto también pierde la clase política que busca trabajar honestamente por los ciudadanos y lo más importante siguen perdiendo los cartageneros".

Arias sostiene que "los organismos de control terminarán sancionando a Manolo Duque. Aunque la presión busca que renuncie, situación que no se ve posible por que él tiene apoyo político y popular de varios sectores de Cartagena".

y agrega que "la posición de no prorrogar la suspensión de Duque es una respuesta de las entidad de control para que en caso de que se venga una sanción no caiga en una persona que se ha sometido a la suspensión de sus funciones. Además, que Duque ya tiene que responder por dos cargos y no por uno e igualmente a dos entidades; la Contraloría y la Procuraduría".