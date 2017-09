"Fiscalía infiere mal sobre ciertos audios": Hernando Osorio

Los abogados defensores del concejal Jorge Useche, del alcalde Manolo Duque, su primo José Julián Vásquez; y de la contralora Nubia Fontalvo, están a la espera de que el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Cartagena les notifique la fecha de la audiencia en que se resolverá el recurso de apelación que interpusieron en defensa de estas personas que están recluidas en la cárcel.

En esta apelación los defensores piden que se revoque la medida de aseguramiento que el juez Cuarto Penal de Garantías les dictó.

“No he sido notificado sobre la fecha de la audiencia; el juzgado debe dictar una providencia mediante la cual avocan el conocimiento del caso y ordenen el trámite y fijar la fecha para resolver el recurso, se trata de una audiencia en la cual solo interviene el juez”, explicó Hernando Osorio Rico, abogado defensor del concejal Useche.

El Juzgado Tercero ya tiene en sus manos el expediente total con los argumentos de los abogados y las consideraciones de la Fiscalía, así como todos los archivos del proceso, incluidas 400 horas de grabaciones de llamadas interceptadas; la ponencia del Juez Cuarto de Garantías y los argumentos de los defensores en rechazo a la decisión de ese juez de mandarlos a la cárcel.

A estas cuatro personas la Fiscalía los sindica de delitos de concierto para delinquir, tráfico de influencias y cohecho, entre otros en torno a la elección de la contralora Nubia Fontalvo.

Ha dicho el ente acusador, a partir de los audios y mediante la inferencia razonable de autoría, que el concejal reveló, en su diálogo con otros concejales y demás personas, “una empresa criminal” para apropiarse de la Contraloría, cargos en dependencias del Distrito y utilidades.

“En caso que se revoque la medida de aseguramiento de cárcel para estas personas o no, el caso pasa a la fase de juicio oral”, dijo Osorio.

“Jorge no habla de ningún acuerdo”

Pero para Osorio, la Fiscalía interpretó mal muchos de los audios y sobre eso está basada la apelación en su defensa.

“Useche no ha incurrido en ningún delito; por ejemplo en una conversación con su tío Jorge Correa, lo que Useche le dice sobre Nubia Fontalvo es que es una mujer independiente, seria, y que él la conocía, pero Jorge nunca dijo ‘yo votaré por ella porque me pagaron una plata’, eso no es así y la Fiscalía en su síntesis dice otra cosa”, explicó Osorio.

Para el abogado, es injusto que Useche esté preso en un cárcel de Sabanalarga porque no se le ha demostrado ningún delito. “El cabildeo o la gestión de cargos políticos no es ningún delito en Colombia, Jorge no debería estar pasando por todo esto; porque no es delito que los senadores de la República tienen y recomiendan a personas en cargos importantes; no me van a decir que Juan Manuel Santos soñó nombrar al director del Departamento Nacional de Planeación y lo puso ahí; no, el partido que representa al actual director le dice al presidente: necesitamos tener una cuota en el Gobierno y entonces se da este nombramiento; y en algunos casos dicen, mira aquí está el hijo mío, y eso en Colombia no es delito”, apuntó Osorio.

Agregó que la asociación para la comisión de un delito que se le imputa a Useche no tiene fundamento porque el concejal habló con una persona (Roselyn Montero) sobre un contrato de arrendamiento porque no tenía posibilidades de influir en ese contrato sobre una nueva sede para la Contraloría.