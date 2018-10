“Fui a hablar de temas de ciudad con Yolanda”: Juan José García

El exsenador Juan José García Romero no para de generar controversia pese a estar retirado de la vida política. El empresario cartagenero se refirió a la polémica suscitada por la reunión que tuvo en horas de la noche con la exalcaldesa Yolanda Wong y, qué según el periodista Lucio Torres, estuvo enfocada en la ‘repartición’ de contratos para Edurbe.

El jefe de la casa García Zucardi señaló que, como cualquier ciudadano, tiene el derecho de hablar con el alcalde de turno sobre temas de ciudad.

“Yo soy una persona sumamente preocupada por los temas de Cartagena. Desafortunadamente los burgomaestres tienen su programa de gobierno, tienen sus prioridades, y hay muchos temas que en mi concepto deberían enfrentar y no enfrentan. Por ejemplo… en los últimos tres años el Distrito ha prescrito más de 300 mil millones de pesos en impuesto predial (…) Es un tema que he tocado no solo con Yolanda sino con todos los alcaldes con los que me ha tocado conversar sobre el tema a pesar de que yo hoy en día soy exsenador y retirado de la política”, sostuvo.

El político fue enfático en que “no hay un conocido suyo que haya sido contratista de Edurbe en el período de Yolanda Wong”.

El exsenador, quien fue condenado por el delito de peculado por apropiación por la Corte Suprema de Justicia, señaló que ya cumplió dicha condena y que ahora “se está defendiendo en los tribunales internacionales”.

“Me cogió el tsunami de la parapolítica y yo estaba en juicio, a mi parecer, eso influyó en la condena que me impusieron; pero yo les pido a todos los que dicen Juan José García condenado por corrupción, al menos digan ya le devolvieron sus derechos civiles y sus derechos políticos”.

