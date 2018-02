"Generar empleo es una de nuestras propuestas principales": Javier Otero

Javier Otero De La Espriella aspira a la Cámara de Representantes por el Partido Centro Democrático. Es administrador de empresas de la Florida International University, con una especialidad en finanzas de la Universidad Tecnológica de Bolívar y una maestría en Administración de Empresas de la Universidad de Los Andes. Hijo del fallecido exalcalde encargado de Cartagena, Carlos Otero Gerdts, está adelantando una campaña por todo el departamento.

“En dos días he recorrido 12 municipios, en donde hemos venido diciendo que nos preocupa la situación fiscal del país; la crisis económica, con un crecimiento del 1,8 %, cuando debemos estar creciendo alrededor del 5 o 7 %; ahí estamos viendo que estamos muy por debajo de lo que el país necesita para generar empleo”, expresa. “Este deterioro es fruto de la reforma tributaria, muchos lo advirtieron, porque el gobierno no paró el derroche y siguió con los gastos innecesarios, no se apretó el cinturón y salió a buscar créditos; pasamos de 34 % a 54 % de endeudamiento; y nos fregaron a todos con el aumento del IVA”, explica el candidato, quien tiene experiencia en el sector bancario.

Advierte que “la gente está comprando menos a las empresas, los tenderos, comerciantes, y lo que está pasando es que están botando a la gente haciendo crecer el desempleo y empeorando la situación”. Plantea una fórmula para revertir esa realidad: “Debemos bajar los impuestos y para eso necesitamos un presidente que haga una reforma tributaria para incentivar la economía, la creación de empresa, microempresas, emprendimientos pequeños; y también las grandes empresas para poder generar empleo formal”.

“En Cartagena el 54 % de la gente está empleada entre comillas, pero está en el rebusque realmente, sea vendedor ambulante, mototaxistas, entre otros, personas que no pagan ni pensión, ni salud, con lo que se genera una bomba también para el sistema de salud y pensional”, dice.

Para Otero es muy importante en esa lucha contra la pobreza acoger las propuestas de Jhorland Ayala y Adolfo Meisel en su estudio sobre pobreza del Banco de la República. A parte de la generación de empresas, y más empleo, Otero dice que impulsará un proyecto para aumentar los salarios en Bolívar y Cartagena. “Los empresarios nos dicen que de cada 100 pesos que se ganan, 70 se los está llevando el Estado, y así no hay forma de crear empresas o incentivarlas”. sostiene.

“Hay que aumentar los preescolares”

Otro de los frentes en los que dice que apoya su campaña es en la educación. “Acogemos y nos apoyamos en lo que está impulsando Iván Duque, candidato presidencial del CD, en materia de educación; para bajar el déficit del nivel preescolar; ahí nace la inequidad, por ejemplo 4.500 niños en Cartagena no van al preescolar; y en Bolívar muchos más; eso quiere decir que cuando llegan a primero llegan en desventaja, con baja autoestima, pierden años, y se produce la deserción escolar; en eso vamos a trabajar, y apoyamos la idea de Iván Duque de 1.000 preescolares por Colombia”, sustenta.

Otra de las propuestas de Otero será presentar iniciativas para bajar los índices en Bolívar de adolescentes embarazadas.

“He visto en reuniones niñas amamantando. En Cartagena de cada 100 embarazos, 19 son niñas; eso es una trampa a la pobreza, porque dejan de estudiar, tienen niños sin hogar y en malas condiciones; un ciclo que hay que romper”, puntualiza.