Germán Viana gobernará con retrovisor, en busca de los corruptos de la ciudad

¿Cómo va a enfrentar el flagelo de la corrupción una vez llegue al Palacio de la Aduana?

En el tema de la corrupción, mi planteamiento será un bloque de búsqueda contra los corruptos, lo que quiere decir que voy a gobernar con retrovisor. Todas las personas que son responsables de haberse apoderado de los recursos del Distrito, que para mí son los recursos de los pobres, van a ser objeto de judicialización y voy a pedir su encarcelamiento.

Tengo tres aspectos con los que pienso combatir la corrupción. El alcalde como el representante legal del Distrito, es el que tiene que velar por los intereses de la ciudad y si los dineros se han perdido en la corrupción tienen la obligación de recuperarlos, una vez recuperados debe devolverlos para efectos de la inversión social, a donde nunca llegaron; la secretaria de transparencia estará al tanto de todas las actuaciones de la administración y por último, todas las contrataciones se van a hacer en audiencias públicas, en cada una de las localidades donde tienen que ejecutarse las obras.

¿Cómo va a trabajar para controlar el ordenamiento urbano en Cartagena?

Haciendo aprobar el POT y el PEN como dos herramientas indispensables, que son el camino y la brújula que se debe tener en materia de construcción, pero además, combatiendo la corrupción porque mucho de lo que está sucediendo tiene que ver con la corrupción.

Existen tres localidades, tres alcaldes y tres tipos de gobierno, yo voy a tener un informe diario si es posible, de lo que esta sucediendo en cada una de las localidades, incluyendo por supuesto el tema urbanístico. Es necesario tener una radiografía al día de lo que sucede y no dos meses después cuando el daño puede estar hecho.

¿Qué solución le dará a los barrios donde aún no tienen el servicio de Transcaribe?

El Transcaribe hay que implementarlo en toda la ciudad, la chatarización tiene que continuar y el servicio público tiene que extenderse a toda la ciudad de manera progresiva, pero debe hacerse con vehículos más livianos y de gran capacidad, para que las vías que no están diseñadas para eso, no se vean afectadas por los vehículos pesados.

Todo lo que tiene que ver con vías en los barrios de Cartagena, especialmente en los sectores populares se van a hacer por participación ciudadana, es decir, en vez de que la gente esté tomando ron todos los fines de semana, estará con el alcalde, música, árboles, cemento, arena y piedras, arreglando la vía de la mano del alcalde. Tendremos un programa que se llamará ‘Presencia Viva’ para ayudar a solucionar problemas de obras que requieran ser intervenidas.

Las riñas en Cartagena durante el 2017 aumentaron masivamente según encuesta de 'Cartagena Cómo Vamos' ¿Qué solución plantea para devolver la seguridad en los barrios?

Primero que los políticos no se roben la plata de la inversión social en los sectores populares, en la medida en que no haya inversión en estos sectores, habrá riñas, escándalo, muerte, atraco, violaciones. Cuando el ser humano no esta educado la única alternativa es la fuerza física y cuando la fuerza física no es suficiente llegan a las armas.

Teniendo como base lo anterior, yo plantearé unas alternativas de seguridad; Pulcritud en el manejo de los recursos públicos; Por cada localidad habrá un comando de policía con toda la logística, articulada con los CAI y los cuadrantes y La Infantería de Marina hará presencia en los lugares más críticos. Sin duda, la base de todo esto es una buena educación, si no hay, se verán riñas y demás.

¿Qué propuesta tiene para combatir el trabajo informal?

Hoy hay mucho trabajo sin prestaciones sociales ni seguridad social. Básicamente el trabajo existente es de rebusque y predomina el trabajo físico. Hay que bajar el altísimo nivel de informalidad que hay en Cartagena con respecto al trabajo informal.

1. Seguridad jurídica y garantías económicas a los empresarios para generar puestos de trabajo en la industria y en general en todo tipo de empresas.

2. Suministro de personal por la Alcaldía para la ejecución de toda la contratación Distrital.

3. Formalización del trabajo turístico .

4. Eliminación de OPS y obligatoriedad de la carrera administrativa.

5.Fortalecimiento al Emprendimiento.

6. Educación pertinente para el emprendiento y para la demanda de mano de obra local.

¿Qué medida va implementar en su Gobierno para controlar la contaminación ambiental y la emisión de gases en la ciudad?

Con Germán Viana, Edurbe va a recuperar su vocación, no se entiende como los caños y lagunas de la ciudad están contaminadas y no se utilizan como ruta de transporte en medio de una ciudad que está rodeada de agua. Lo que se quiere hacer es recupéralos, haré lo que tenga que hacer, pero de la mano de expertos.

El EPA como hace parte de la corrupción, se debe combatir con una política anti- corrupción; se acaban las OPS (Organización Panamericana de Salud), viene la carrera administrativa; que es lo que corresponde y se acaba el empleo basura

Cartagena por su número de habitantes tiene derecho a tener su propia Corporación Ambiental, no un Instituto como el EPA. Nosotros vamos a hacer una transformación y la jurisdicción de Cardiques desaparecerá sobre Cartagena y tendremos nuestra propia Corporación Ambiental.

¿Cómo piensa fortalecer los Centros de Atención Permanente (CAP) de la ciudad?

La actual situación de los puestos de salud van de la mano con la corrupción galopante que existe en la ESE Cartagena, en manos de unos políticos que la saquean y juegan con la salud de los más pobres de la ciudad.

Por tal razón, en mi gobierno lo que se hará, será dotar los puestos de salud y el personal a cargo, para poder gozar de todas las garantías laborales y en lo posible especializarlos y organizados con las IPS públicas que atienden mayor complejidad.

¿Cuál será el plan de contingencia que utilizará para frenar las enfermedades infectocontagiosas debido a la masiva migración de ciudadanos venezolanos?

Debe ayudarse al personal que viene de Venezuela pero toda la salud debe estar alerta para que no se propague enfermedades que traen estas personas.

¿Una vez llegue al mandato, le piensa meter mano al Real Cartagena?

El manejo de Real Cartagena no va para ninguna parte, no hay derecho que una ciudad que tiene más de un 1 millón de habitantes y de la importancia de Cartagena, no tenga su equipo en la A. Cartagena es productora de excelentes jugadores.

Yo no sé que voy a hacer, pero yo tengo que poner a Cartagena en la primera A, con o sin Rendón. Eso sí, la ciudad de Cartagena mayoritariamente tiene que ser dueña de su equipo, las empresas deben participar, porque el Real Cartagena es de la ciudad.

¿Qué pasará con las zonas wi-fi, tiene algún proyecto?

Toda la ciudad debe contar con sus zonas de wi- fi publico. Incluyendo lo que son las escuelas; como una herramienta util para el desarrollo de la formación académica de los jóvenes, los Centros de salud y hospitales, los Centros deportivos y de recreación también deben tener wi-fi.

¿Qué proyecto de recreación alternativo le ofrecerá a los cartageneros?

La recreación y el deporte en toda la ciudad simultánea, si el deporte esta presente todo el tiempo, el estudiante se mantendrá ocupado y lejos de pandillas o riñas. Pero a eso le sumo la lectura, que les ofrecerá premios en balones, becas, como una oferta para que sepan que existe otro camino.

Un proyecto que incluye mi plan de gobierno es un polideportivo en cada localidad, pero con toda la infraestructura adecuada. Serán centros recreativos, pero a la vez deportivos, un lugar donde todo el mundo esté en función de la recreación y el deporte, es lo que los va a alejar de la droga y el alcohol. Espacio donde los niños puedan patinar, jugar y además, tanto niños, jóvenes y adultos puedan disfrutar de un escenario diferente.