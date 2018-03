"Voy a gobernar con las reglas del juego claras": Germán Viana

Germán Viana Guerrero

Partido Político: Partido de Reivindicación Étnica

Abogado y ex concejal de Cartagena durante el periodo 1995-2000. Viana Guerrero fue representante a la Cámara por el partido Cambio Radical, gerente de la Lotería de Cartagena y Secretario de despacho de la Secretaría de Servicios Administrativos de la Gobernación de Bolívar.

1. ¿Cuál es su principal motivación para ser alcalde de Cartagena?

En el año 2004 voté en blanco y fue el único parlamentario que se opuso a la elección de Nicolás Curi quien aspiraba por tercera vez a la Alcaldía y a partir de ahí he adoptado una actitud absolutamente crítica en relación con el manejo de la ciudad y el manejo que le han dado los políticos. Cartagena está en un franco deterioro y la institucionalidad está detenida.

2.¿Quién financia su campaña?

No tengo ningún tipo de financiación. A través de las redes sociales voy a convocar a los cartageneros que me ayuden porque aquí no habrá ningún compromiso ni político ni financiero. Voy a gobernar con los mejores en cada campo, cero OPS y carrera administrativa por meritocracia.

3.Cartagena está hastiada de la corrupción. ¿Cómo va enfrentar este flagelo una vez llegue al Palacio de la Aduana?

Vamos a gobernar con el panorámico hacia adelante pero también con el retrovisor. Las personas que se han robado los recursos del Distrito los vamos a poner presos y vamos a hacer todo lo necesario jurídicamente para que esa plata regrese al presupuesto del Distrito. Vamos a crear la Secretaría de Transparencia y toda la contratación se hará en audiencia pública en cada una de las localidades donde se vayan a realizar las obras.

4.Se siguen levantado construcciones ilegales ¿Cómo va a trabajar para poner en control el ordenamiento urbano de la ciudad?

Cartagena es una ciudad que no ha sido planeada. Siendo concejal de Cartagena aprobamos el POT pero el problema fundamental aquí es la corrupción. El POT tiene que reflejar a una Cartagena moderna en expansión. Tenemos que preservar el Corralito de Piedra porque si no la Unesco nos va a quitar el reconocimiento internacional y esta ciudad debe convertirse en la capital del Caribe y en seis meses vamos a legalizar la situación de la isla de Tierrabomba.