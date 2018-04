Germán Viana renuncia a su candidatura a la Alcaldía de Cartagena

A través de una carta dirigida a la opinión pública, el candidato a la Alcaldía de Cartagena, Germán Viana Guerrero anunció que se retira de su aspiración para la contienda electoral del próximo 6 de mayo.

En la misiva, Viana expone que tras intentar sin éxito una unión entre los siete candidatos alternativos para derrotar a los dos candidatos que -según él- cuentan con el apoyo de la clase política tradicional, anunció su voto en blanco.

“Como a la fecha no fue posible obtener la indispensable unión y entendiendo que ninguno de nosotros individualmente puede alcanzar la victoria, no siendo mi propósito contarme, ni pretender nada a futuro a título personal, y viendo la perversión de los piratas del erario distrital y el desafío de su candidato a la ley, he tomado la decisión de votar en blanco", expresó.

El ex representante a la Cámara aseguró que no dejará de intervenir en los asuntos públicos e invitó a los cartageneros a votar en blanco.

“Regreso a mi actividad personal, en paz, sin ansiedad, con el convencimiento de que es necesario trabajar sin egoísmos, con el único propósito de iniciar un proceso que encamine a Cartagena por senderos de progreso, prosperidad y búsqueda del bien común y la liberación del yugo aberrante de este puñado de piratas modernos”, sostuvo.

El hasta hoy candidato por el partido de Reivindicación Étnica criticó la decisión del Consejo Nacional Electoral de negar la solicitud de revocatoria de inscripción al candidato conservador Antonio Quinto Guerra, hecho que calificó como una “decisión política y no jurídica”.