Gremios piden detalles de recaudos en el presupuesto para el 2019

Verónica Monterrosa Torres, presidenta del Consejo Gremial de Bolívar, planteó ante el Concejo que el documento de presupuesto distrital para el 2019, estimado en 1,8 billones de pesos, debe detallar y discriminar con rigor técnico el recaudo por predios o inmuebles en el Distrito, para así estimar su eficiencia en el recaudo.

Así lo dijo la líder gremial, quien participó de las audiencias públicas al estudio de presupuesto que se adelanta en el cabildo.

“Evidenciamos que hace falta un rigor técnico que justifique el presupuesto que se está presentando; en la exposición de motivos encontramos que no se detallan cuántos predios o inmuebles pagan durante la vigencia que es objeto de análisis; esto impide conocer qué predios en mora se acogieron a un plan de pago”, dijo.

Agregó que durante los últimos tres proyectos presupuestales del Distrito, no se puede precisar cuál es el índice de eficiencia del recaudo, ya que con las cifras que se dan en el proyecto no se puede conocer si hubo una gestión distrital tributaria que haya dado frutos, “dada la actividad inmobiliaria creciente, y lo que puede dar cuenta si efectivamente los cartageneros mejoraron o no en materia de pagos”.

Mónica Fadul, directora ejecutiva de Fenalco Bolívar, apuntó por su parte que: “Se trata de un presupuesto en que si se le asignan recursos a un sector hay que quitarle a otro; a mí me preocupan los recursos apropiados para educación ya que no alcanzan al 1 % de esos ingresos de libre destinación para este sector. Si no le ponemos toda la fuerza a la educación, en la mejora de la calidad del sistema educativo, todo lo demás que hagamos no será tan eficiente y tan efectivo”, apuntó Fadul. Asimismo, en nombre de los tres consejos locales de planeación de las tres localidades de la ciudad, Yimara Marimón de la Localidad de la Virgen y Turística, dijo que el haber aumentado el presupuesto en unos 8 mil millones de pesos del presupuesto distrital por cada Alcaldía Local es algo positivo para estos territorios. La líder habló en la plenaria del Concejo, durante las audiencias públicas que se siguen al estudio del presupuesto distrital para 2019.

“Este incremento era necesario para fortalecer la descentralización administrativa y que los fondos de desarrollo locales deben convertirse en instrumentos que impacten las necesidades insatisfechas de un territorio, aunque preocupa la disminución en gastos de funcionamiento”, dijo Marimón. En la audiencia participaron diferentes representantes de gremios empresariales de la ciudad y de organizaciones comunitarias.

Mejorar Hacienda

El concejal César Pión explicó que el presupuesto fue incrementado en 11 %. Estimó que el 43 % de un 100 % de los prediales, que carece de un censo definitivo de los inmuebles comerciales, no va a poder materializar las inquietudes ciudadanas. “Hay que insistir en la modernización de la hacienda pública, por eso debemos fortalecer la hacienda porque sin recursos no hacemos nada”, dijo Pión.

