¿Hacia dónde va el caso Manolo? Opinan abogados cartageneros

Diversas opiniones genera en la ciudad el caso que se sigue contra el suspendido alcalde Manolo Duque, que resultó afectado por el torbellino de llamadas del concejal Jorge Useche a otros concejales y a su esposa Ángela María Vergara, interceptadas por la Fiscalía.

La fiscal 53, Liliana Velásquez, sustentó que es necesario dar cárcel a Duque, Useche, la contralora Nubia Fontalvo, y al primo hermano del alcalde José Julián Vásquez, por cohecho por dar u ofrecer dinero, tráfico de influencias, concierto para delinquir, entre otros delitos, cometidos en torno a la elección de Fontalvo en la Contraloría y otros actos que afectaron al Distrito y por ende al Estado.

La Fiscalía presume, a partir de varias llamadas de Useche, que se pagaron $32 millones en promedio, más otros recursos, a 14 concejales para elegir a Fontalvo a cambio de puestos y prebendas, todo soportado en un voluminoso expediente y 400 horas de llamadas que la Fiscalía considera pruebas.

Ante todo, se abren muchos interrogantes. ¿Qué pasará con el alcalde Manolo Duque en este caso? ¿Habrá condena? ¿En qué fase van? Si se tiene en cuenta su suspensión por parte de la Procuraduría, ¿los aspectos penales lo inhabilitan? ¿Deberá renunciar al cargo?.

“Grabaciones no son pruebas”: Vargas

El Universal consultó a varios abogados sobre su opinión del proceso. Pedro Pablo ‘Peyín’ Vargas, connotado abogado penalista opinó que: “Este proceso apenas está comenzando, no conozco los pormenores, pero puedo decir que el Fiscal, si bien es cierto es el director de la etapa pre-procesal llamada indagación e investigación, no es quien a última hora va a tomar la determinación definitiva, porque esta le corresponderá al juez de conocimiento”.

“En cuanto a la medida de aseguramiento, todo depende del material potencialmente probatorio con que cuente la Fiscalía, quien hace la petición al juez de garantías, pero este tendrá que escuchar a los defensores”, agregó.

“Pienso que lo que hay son simples grabaciones que creo no son suficientes para pensar en una sentencia condenatoria; al proceso le queda mucho camino, porque falta la fase del juez de conocimiento, amparándose en los elementos con los que cuentan las partes en un juicio oral. Ahora mismo todas las grabaciones de que se habla no son pruebas”, dijo Vargas.

El abogado dijo que en el juicio oral, las partes deberán presentar testigos, más pruebas y todo depende del desarrollo de un juicio que apenas comienza.

A su turno, el abogado Byron Arango consideró que el juez de garantías le dará casa por cárcel a Duque.

“Yo creo que si los elementos materiales probatorios y evidencias físicas no son tan contundentes donde se pueda inferir que obstruirá la acción de la justicia, le pueden dar la medida de aseguramiento domiciliaria, ya que por su condición de alcalde tiene un arraigo. Como su esposa e hijo están la ciudad hay una razón por la cual no es posible que pueda evadir la acción de la justicia ante un llamado”, dijo Arango.

Advirtió que el proceso tiene muchas garantías por el juez cuarto penal, José Luis Robles, dado su alta formación jurídica.

“Sí procede la medida”: Arrieta

Al contrario, el abogado Alcides Arrieta opinó que sí es valedera la solicitud de cárcel. “Frente a las evidencias publicadas por las Fiscalía General, que son de conocimiento público, salvo el mejor criterio, y otros elementos probatorios que pueda esgrimir la defensa; esta es una investigación sólida, en contra de los procesados, que complican su situación procesal que es grave, y creo que sí procede la medida de aseguramiento intramural solicitada por la Fiscalía”, explicó Arrieta.

Asimismo el abogado y expersonero Neil Fortich, opinó que: “Las evidencias y elementos materiales probatorios mostrados hasta ahora por la Fiscalía, dan cuenta de una presunta gran red de corrupción que involucra a muchos servidores públicos y algunos particulares”.

“Es el mayor escándalo que se ha presentado en Cartagena. La grave crisis por la que atraviesa la ciudad, debe ser una gran oportunidad para que los cartageneros reflexionemos sobre quién debe gobernarnos. No tengo nada personal contra ninguno de los involucrados, pero todo a quien se le pruebe la comisión de una conducta punible, debe caerle el peso de la justicia en procura del saneamiento de la administración pública y función administrativa”, agregó Fortich.

Se destapan más casos

El proceso contra Useche ha destapado otros presuntos casos de corrupción en la Contraloría, el Concejo, el Tribunal Administrativo de Bolívar, en la Procuraduría, la Concesión Vial y otras entidades.