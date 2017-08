"Hay oportunidades y un deseo de cambio": Humberto De La Calle

Humberto de la Calle, el exjefe negociador con las Farc en La Habana emprendió su campaña bajo el lema #Un país en donde quepamos todos.

De la Calle está entre su candidatura por el partido Partido Liberal o la nueva tendencia de inscribir firmas a través de un comité promotor por firmas, como lo viene haciendo un grueso número de precandidatos presidenciales.

En visita a Cartagena en donde se reunió con jóvenes, sectores sociales y gremiales habló de su campaña.

“Me siento bien, estoy encontrando apoyo, recorriendo muchas zonas de Colombia. Pero mi mejor hallazgo en particular, es que en las zonas más alejadas hay un verdadero y genuino alivio de las poblaciones en donde se siente que en efecto la confrontación militar con la guerrilla de las Farc terminó; aunque naturalmente persiste el Eln y las Bacrim pero sienten que están en paz. Eso incide en el aumento de un 20% en el turismo. Eso me da un alivio, la gente me dice que los niños juegan en la calle y ya no hay miedo; las familias se sientan en sus terrazas y cuentan que “nadie los mata”, eso lo vi en el norte del Cauca, en el Urabá, en el Chocó, en Barrancabermeja....”, cuenta De la Calle.

Ahora tiene una cuenta de Twitter (@DeLaCalleHum que alcanza ya los 26 mil seguidores; y entre los jóvenes gana adeptos todos los días. Hace poco compartió la lista de sus gustos musicales en las que incluyó canciones de Carlos Vives, Amy Winehousey de David Guetta, entre otros, lo que le generó muchos compartidos.

“Esto es un cambio de vida, hubo esa fase en la que me limitaba a hacer presencia con criterio pedagógico sobre los acuerdos de paz, pero ahora en efecto la temática es distinta, tiene que ser más amplia, no me limito a hablar del acuerdo sino la oportunidad de futuro que brinda la situación en que estamos y en que persiste un deseo de cambio”, explica.

Frases de De La Calle

Dentro de las premisas que defiende Humberto de la Calle están: “En Colombia debemos incluir y respetar a todos. Nadie puede ser perseguido por su orientación sexual”; “La guerra ha victimizado de manera diferenciada a la mujer. Han sido víctimas como madres, hijas y esposas”.

“De las más de 7 millones de víctimas que ha dejado el conflicto, 4 millones fueron mujeres. Hoy hay quienes no reconocen eso”.“No es solo crecer sino para quién crecer porque esta sociedad sigue siendo muy inequitativa, estamos al lado de Haití y Honduras en Latinoamérica y algo que es inexplicable”.

Propuestas económicas

e la Calle está de acuerdo en que el país debe buscar mayores cifras de crecimiento.

“El sistema tributario no altera el índice que mide la inequidad; algo tenemos que estar haciendo mal, es decir, se ha ido progresando en la lucha contra la pobreza pero las diferencias siguen siendo enormes”.

“Dicté la primera norma siendo ministro de Gobierno, la ley antitrámites, y usted elimina los trámites y luego aparecen, no sé si por interés de la corrupción o por el atavismo de los burócratas y lo que está pasando en esa materia es gravísimo: en Colombia se expiden dos decretos y once resoluciones diarias. Luego de alguna manera el Estado está contra la capacidad de formalización y de progreso del sector privado”

“Lo que se requiere es un un Estado eficiente, que cumple lo que se propone pero que facilite en vez de hacer más complejas las situaciones. Un empresario privado tiene que pagar 18 clases distintas de impuestos algunos tan exóticos como la sobretasa bomberil, las estampillas para las universidades, lo que hay que hacer es de la misma manera que se planteó el monotributo para los pequeños empresarios, hay que hacer el pentatributo para los grandes, una cosa más sencilla en un Estado eficiente”.