José Julián le comenta a Orlando que quiere reunirse por la noche en su apartamento con él, Felipe y Estelita para tocar otros temas que le preocupan, por ejemplo, definir a quién iban a encargar en Hacienda y explicarle al alcalde 'Manolo' Duque la importancia, ya que luego había que ir a defender el Plan de Desarrollo; el tema de los juegos Nacionales entre otros.

Se habla también de una reunión que sostendría José Julián con David Dager, ya que este último se iba a nombrar como coordinador del Plan de Desarrollo.

Por último hablan de tenerle la información a 'Manolo', quien está preocupado porque aún no tienen el dato de Hacienda; lo del crédito. Orlando le dice que ya se lo pasaron y que son COP1672000000 lo que hay disponible:

JJ. Ya para tocar otros temas que me preocupan que como siempre tenemos que llegar preparados, o sea hay que poner responsables, o sea, yo siento que, por ejemplo, hay que definir a quién vamos a encargar en hacienda.

Orlando. Ujum… ya te voy a pedir el perfil para que… tengamos, que tenga claro…

JJ. Y explicarle a Manolo porqué… esos diez días son importantes para que vaya a defender el plan de desarrollo, quiero mirar con ustedes el tema de… lo que se presentó para poder decirle a Manolo, mira es esto, esto, yo creo que… los juegos nacionales no pueden quedar con veinticinco o seis millones en cuatro años.

Orlando. Así es, y el compromiso es de cincuenta.

JJ. Y el compromiso es de cincuenta, tenemos otros tipos de vainas ahí, sentarnos con él y hacérselo saber, me hago entender? Pero eso hay que hacérselo saber ya, porque ya estamos en la discusión y yo mañana tengo reunión con el señor David a las once de la mañana, él se va a nombrar dizque coordinador de esa vaina, me dijo.

Orlando. El coordinador es… Casiani. JJ. Ya lo nombraron?

Orlando. Si. JJ. Y a quién pusieron de coordinador de plan de desarrollo?

HD. Casiani.

JJ. Y Dager de qué está?

Orlando. Ponente.

JJ. Ah bueno ponente, eso es … de él… de ponente, entonces fíjate que ahí que… pero entonces me tengo que sentar con él para las instrucciones de las cosas que nosotros queremos, me entiendes? Pero no quiero sentarme sin antes hablar contigo, con Estelita y con los otros para saber qué manejo le vamos a dar a la situación te parece?

Orlando. Vale, si vale, vale, cómo no?

JJ. Entonces yo las voy a llamar, yo les voy a decir que a las ocho y media, ocho y cuarenta, trabajemos allí hasta las siete de la noche, una horita, para mañana que me ponga a viajar… pero si tenerle también una información a Manolo porque es que Manolo me llamó y aja qué, avanzaron, no avanzaron y yo siente cabeza y estamos patinando, mira la hora que es y todavía no tenemos el dato de la… de hacienda lo del crédito.

Orlando. No ya me lo pasaron, mil seiscientos setenta y dos millones de pesos, es lo que hay disponible del crédito.

JJ. Mil seiscientos setenta y dos, y por qué?

Orlando. Si, él me acaba de decir que eso, que unos intereses ya están comprometidos…

JJ. Con qué?

Orlando. No sé y le dije, pero con qué Napo, dice no, es ya está comprometido, yo te voy a dar una fórmula para buscar una solución y tal y tal.

JJ. Entonces lo voy a citar esta noche a la casa a él, te parece? HD. Aunque él esta enredado con la presentación del plan de desarrollo.

JJ. Para cuándo?

Orlando. Él tiene que presentar el plan de desarrollo mañana, y ha estado estudiando.

JJ. No pero entonces yo lo voy… lo voy… lo voy a… lo voy a citar también.

*La información aquí suministrada hace parte de las pruebas que la Fiscalía presentó en las audiencias públicas de imputación de cargos al alcalde Manuel Vicente Duque, a su primo José Julián Vásquez, al concejal Jorge Useche y a la contralora Nubia Fontalvo.