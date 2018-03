"Hay que impedir que gane el populismo": Marta Lucía Ramírez

La exsenadora y exministra de Defensa y de Comercio Exterior, Marta Lucía Ramírez, cerró su campaña por la Gran consulta por Colombia, el viernes en Cartagena.

Ramírez disputará mañana la candidatura única presidencial con Iván Duque del Centro Democrático; y contra el exprocurador Alejandro Ordóñez.

Abogada de la Universidad Javeriana, Ramírez ha trabajado durante 17 años en el sector público como abogada y funcionaria, y 15 años en el sector privado.

Explicó que su campaña consiste en visitar a la gente, en recorrer las comunidades, distinta a las campañas de las grandes manifestaciones.

“Mi campaña no es de grandes manifestaciones, no traigo a la gente con buses, ni papayeras, ni ron, nunca he compartido esa manera de hacer política; lo que queremos lograr es que el país madure más en democracia, y entienda que entre más buses y manifestaciones, la calidad de la democracia se ve afectada”, expresa.

Ramírez confía en que tendrá una votación importante “y el país se va a dar cuenta por primera vez, lo que es el cambio que necesita Colombia”.

“Mucha gente me insistió para que no fuera a la consulta del 11 de marzo, pero lo que no quiero es que se divida el voto de la centro derecha, porque hay una responsabilidad enorme, impedir que Colombia se vaya al populismo; que es un riego muy grande: toda esa gente que decía que no existía ninguna relación entre Cuba y Venezuela, que no tenían que ver con lo que está pasando en la democracia en América Latina, se dan hoy cuenta que todo eso es cierto y claro”, expresa la precandidata presidencial.

“Cuba, Venezuela, Nicaragua, Bolivia, Ecuador son un solo proyecto y Colombia está en ese proyecto y es lo que tenemos que evitar”, agrega.

Marta Lucía defiende su hoja de vida y gran experiencia en lo público y destaca que a la presidencia no puede llegar alguien inexperto.

“Uno no puede llegar al Gobierno de Colombia en un momento tan difícil a pedir un manual de instrucciones”, dijo al reiterar la invitación a que voten por ella mañana.

Dice que el mayor soporte de su experiencia está dado en su gestión como ministra de Comercio Exterior, donde aplicó políticas de Estado para la promoción de las exportaciones en Colombia; su rol como ministra de Defensa, la única mujer en ocupar esta cartera, y en donde diseñó una exitosa política de seguridad democrática, durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, e implementó las caravanas ‘Vive Colombia, viaja por ella’ que recuperaron la seguridad en las carreteras del país.

Gran acuerdo nacional

Manifestó que una vez logre la candidatura presidencial, para lo cual debe sobrepasar en votos a Duque y Ordóñez, y después alcance la Presidencia, “lo primero que haré es convocar a trabajar en un gran acuerdo nacional en el que voy a invitar a todos los partidos políticos, a los empresarios, gremios, trabajadores, sindicatos, academia, y a la sociedad civil para poner en la agenda las grandes reformas del país, no solo en el legislativo, sino en la sociedad colombiana para lograr un país más seguro, más educado, más justo, más emprendedor y más incluyente”.

Ramírez dice que en su gobierno invertirá en tecnología para distritos de riego inteligentes. Propone que para el manejo del agua, “se implementen centrales de acopio y almacenamiento de agua recogida en las épocas de lluvia, para hacer un riego inteligente, darle estabilidad y condiciones que hagan rentable la inversión”.

El Caribe debe convertirse en la plataforma productora de alimentos de Colombia. A la industria de la pesca debemos industrializarla y ayudar a los pequeños y medianos pescadores a tecnificar su oficio, con una buena ley de pesca”, propuso la candidata.