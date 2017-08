“Hay que leerse 32 ‘libros’ de forma inmediata y 7 ‘libros’ y medio cada mes”

Uno de los audios que más llamó la atención de la Fiscalía es en el que se escucha a los concejales Erick Piña y Jorge Useche hablar sobre unos libros que les serían entregados a los cabildantes.

Los investigadores señalan que los concejales usaban los libros para referirse metafóricamente al dinero que recibían por algunas movidas en el Distrito.

-Jorge: Ajá, ¿qué te dijo?

-Hombre: No me contesta, le dije, ya hablé con Edgar también y le dije que llamara a averiguar qué pasó. Yo lo que tengo leído es lo que nosotros estábamos el domingo, es más hasta ayer.

-Jorge: No le había podido decir bien porque iba una persona en el carro. Son 32 “libritos” que hay que leerse.

-Hombre: ¿Ahora mismo, ya?

-Jorge: Y todos los meses nos van a dar siete libros y medio, el presidente atiende 14 y el Burgomaestre atiende 6, eso da 20.

-Hombre: ¿Y eso lo van a entregar cuándo?

-Jorge: Papi, tengo los míos, me estoy leyendo unos aquí, ya hay 14 personajes que están leyéndose esos libros ahora mismo.

-Hombre: No tenía ni idea de eso, pero a ellos los tienen que llamar

-Jorge: Si tu quieres llámate a Curi y dile, ven acá me llegó una bola que no me has llamado, qué pasa, y él te explicará, la información la tiene Curi… que tú estás en un bonche de seis que no sé que cosas.

-Hombre: Y los otros libros, esos que faltan son un poco de libros mk.

-Jorge: Hay unos libros que están pendientes de las decisiones anteriores, son como cinco.

-Hombre: Esto es un embolate, esta mierda, acabo de llamar, hablé con Edgar la misma vaina y me dice no entiendo compa, yo no sé, yo le dije háblalo con Antonio y me dice eso con Antonio no se puede por teléfono, escríbele porque no has entendido nada.

-Jorge: Nos ponen a nosotros a buscar información que para sacar las cuentas y las cuentas las sacó David Dager. Erik, ¿con quién hablas ahí?

-3P: Con Adechine, al que yo le traje el desayuno, mira él lo que me dice a mi, él me dijo acá entre nos, Fabio Merlano me dice compa es que esto acá entre nos están atrasados y yo porque esto va avanzando y ustedes en el concejo hablan y hablan, entonces nos tiran las líneas, dicen esto y no saben que es.

-Jorge: Y estos manes están más claros que nosotros, Erik, saben todo oíste, y Edgar Mendoza se hace el marica porque está en todos los bonches y sabe todo y no dice nada hasta que saben que hay una persona que todos los días va al Concejo a escuchar lo que nosotros hablamos para ir a decirlo allá arriba que según es el "machet" o "el mosquito" es no se quien.

-Hombre: Yo no sabía eso.

-Jorge: Ellos sí saben y lo hablaron hoy y yo me sentí azul de todo lo que escuché, de lo que estaban hablando ahí y el Edgar participaba y sabía toda la vaina (…) el Edgar se hace el güevón y está en todas partes y sabe más que todo el mundo.

-Hombre: Entonces será que el que esta hablando es él.

-Jorge: Yo no sé, pero no me gustó que anoche me dijo que si no habían llamado, le dije que no sabía nada, Zaith a las once me contó que se había reunido y fue el que me advirtió que hoy iban a llamar, así que yo me le adelanté al presidente y le dije: compa, mañana yo me voy a las ocho para Barranquilla, por favor JJ me dijo que tú tenias mañana una reunión con nosotros, ponme de primero para poderme ir y cuando llego es que me encuentro toda esa gente allá.

-Hombre: Y me extraña que estén entregando “los libros” esos y ni siquiera, es más llama a todos estos güevones enseguida, llama a Cassiani para ver (…) compa, ayer me dice el man, te lo juro ante dios, voy a llamar los tres conservadores que yo le llamo a Edgar Mendoza, que Antonio le había escrito diciendo que iban a llamar a los 3 conservadores o será que lo que dice Antonio que 3p (JJ) no le presta atención, porque si es así ya no vale la pena seguirse reuniendo con Antonio. Jorge dice que así cree que es, que 3p (JJ), no hace lo que Antonio dice.

*La información aquí suministrada hace parte de las pruebas que la Fiscalía presentó en las audiencias públicas de imputación de cargos al alcalde Manuel Vicente Duque, a su primo José Julián Vásquez, al concejal Jorge Useche y a la contralora Nubia Fontalvo.