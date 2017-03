"Hay que salir de la bipolaridad de Uribe y Santos": Claudia López

Según la reciente encuesta Ecoanalítica sobre preferencias electorales para el 2018, el Partido Alianza Verde sorprendió porque un 19,51 por ciento votaría por el candidato del partido a la presidencia de esa colectividad. A su turno la senadora Claudia López, quien se perfila como precandidata supera a Sergio Fajardo, con 70 puntos frente a 21.

La politóloga, que hoy ocupa una curul en el Senado, habló con El Universal de lo que ella misma considera un buen momento de los verdes.

“Vamos bien, la Alianza Verde y nuestra propuesta de crear una coalición ciudadana anticorrupción esta siendo entendida por la gente, que reconoce que es el mayor problema; porque los contratistas corruptos están matando más gente que las Farc y el ELN sumados”, dijo López.

“Por cada peso que se roba un político o un contratista, se mueren niños por enfermedades gastrointestinales que se hubieran podido prevenir; se roban la comida de los niños, las inversiones en carreteras, la salud de los colombianos”, advirtió.

La senadora cree que las Farc eran un distractor, “y por ello no hay manera de sacar adelante en este mar de corrupción en el que estamos en lo local, regional y nacional como ha quedado claro con todos estos escándalos”.

Según López, ese resultado se explica porque la gente está entendiendo que “el país tiene que salir de esa bipolaridad entre Santos y Uribe, que son una desgracia para el país, y de sus respectivos candidatos, Germán Vargas, uno; y el otro, el que pongan”.

“Uribe y Santos no son tan distintos o polos opuestos; para la corrupción son igualitos, los dos le pidieron plata a Odebrecht y sobornaron. Hay está el caso de Reficar, ambos gobiernos estuvieron metidos hasta el fondo, en un caso en que se embolataron la bicoca de 17 billones de pesos”.

La precandidata a ocupar la silla en la Casa de Nariño, dice que su plan A para cambiar al país, lo propuso desde la curul del Senado a través de ocho propuestas anticorrupción. “Planteamos una ley de transparencia, dejar de hacer el presupuesto con mermeladas, y hacerlo con audiencias públicas; dejar de contratar a dedo, bajar el salario de los congresistas a la mitad, que los políticos hagan público su patrimonio, que todo el mundo sepa qué tiene un político y con qué plata entra y sale; pero todo eso nos lo negaron tanto uribistas como santistas”

Por eso dice que su plan B está, por un lado, en la consulta popular anticorrupción para imponer por mandato esas normas anticorrupción a través de la recolección de cinco millones de firmas; y la otra opción es “una coalición popular de cara a la presidencia, más allá de los partidos, con Robledo y Fajardo; y nosotros los verdes, con Antonio Navarro Wolf”.

“Si no nos unimos quienes tenemos una visión de país compartida, credibilidad y unas propuestas claras de cómo combatir la corrupción o modernizar a Colombia, con equidad y modernización en su política y economía; entonces le facilitamos la vía a que las maquinarias se impongan”, dijo la precandidata.

“Colombia tiene que dejar atrás las maquinarias de derecha y las pequeñas uniones de izquierda; ni lo uno ni lo otro son la alternativa; la solución está en una gran coalición de centro con menos extremos”, advierte la aspirante.

La abstención

Pero la senadora López advierte a la ciudadanía sobre su parte de responsabilidad.

“La gente que está robando en los cargos públicos no llega por designación divina; llega porque alguien lo eligió o porque alguien no votó”.

“En el país, el 25% de los electores, representa a quienes vende el voto, a esos le echamos la culpa; pero el principal problema es que el 55% de la gente en el censo electoral no vota, ni bien ni mal, no se informa, no hay esfuerzo por salir a la calle a protestar de verdad”.

“CD se nutre de mentiras”

“Antonio Navarro me invitó al sitio de salsa Donde Fidel, fui con miembros de la Comisión Especial Electoral; el profesor Carlos Medina, de la Universidad Nacional; y Jesús Chávez, director del movimiento Mais. Yo misma puse el video y la foto en la red, y no era con miembros de las Farc; pero prima la estrategia del Centro Democrático de mentir y difundir odio, porque ese engaño y desinformación les resulta”, Claudia López.