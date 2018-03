"Hay un candidato que paga $30 mil a cada bicitaxi de Manga por publicidad"

Este lunes siete de los nueves candidatos a la Alcaldía de Cartagena, se dieron cita en el Concejo para presentar en plenaria su plan de Gobierno. Andrés Betancourt, Javier Bustillo, Armando Córdoba, David Múnera, Lía Muñoz, Jorge Quintana y Germán Viana explicaron cuáles serían las prioridades de su administración durante su mandato.

Cada candidato contó con 20 minutos para realizar su intervención. El candidato de la Alianza Verde, Armando Córdoba, fue el primero en explicar su programa de gobierno, tras un sorteo.

Córdoba dejó ver que a través de su apuesta “Cartagena verde y humana” buscará que exista una democracia participativa en la ciudad.

“En Cartagena debería haber una explosión de participación ciudadana para derrotar el flagelo de la corrupción. Hay que fortalecer las unidades comuneras de gobierno que infortunadamente con el tiempo, se han perdido estos espacios de participación de la gente”.

Córdoba sostuvo “El día sábado el señor Mister Black, como portador de la cultura cartagenera, celebró su boda en la iglesia Santo Domingo, este es un buen ejemplo para que los cartageneros vivamos del Centro Histórico, este lugar que es nuestro”.

En cuanto a superación de la Pobreza, Córdoba apunta a “Lograr procesos de competitividad que permitan superar la pobreza”.

Por su parte, Andrés Betancourt, el candidato del Partido Así manifestó que la prioridad en gobierno será “rescatar la ética y restablecer la autoridad en las instituciones”

“Hoy la ciudadanía nos exige resultados, nos exige compromiso, y tenemos que brindarle un buen servicio. Por eso es importante que desde la Alcaldía se genere valor público en torno a las decisiones que se tengan que tomar y desarrollar”.

Betancourt sostuvo que frente a la ejecución de obras “Tengo un propósito y es el hacer una revolución de obras. Utilizando la mano de obra local para que también se genere empleo y con esto vamos a tener una mejor sociedad en un tiempo muy corto”.

Seguido, Jorge Quintana, candidato del Partido Somos Colombia aprovechó su intervención para lamentar la situación actual del Concejo de Cartagena, donde siete concejales permanecen bajo detención domiciliaria.

“El señor Quinto Guerra que hizo parte de esta corporación, no está dentro de los candidatos aquí presentes, no entiendo que la gente no se pellizque sobre la responsabilidad política que tienen que tener los dirigentes. Yo sé que estos programas de gobierno son requisitos para poder ser candidato pero tantos maquillajes, tantos programas de gobierno que han pasado por Cartagena”

Quintana explicó que trabajará para erradicar la corrupción en las instituciones del Distrito y el fortalecimiento de políticas encaminadas a la participación de juventudes.“Aquí se engaña a la juventud y no se tienen en cuenta la formación de liderazgos”, dijo.

Germán Viana, del partido Partido de Reivindación Étnica explicó que su apuesta de gobierno ve encaminada a "conformar un bloque de búsqueda contra los corruptos con el fin de lograr su judicialización y sanción".

Viana crítico que no se realizara un debate en torno a los planes de gobierno y señaló que la mayoría de concejales ya tienen elegido un candidato. "Nos invitan a exponer nuestro plan de gobierno y eso es una formalidad. No lo digo peyorativamente pero tenemos que hablar con la verdad (...) Aquí hay unos candidatos a la Alcaldía que son los nuevos actores para replicar el libreto viejo que tiene la ciudad y no nos dicen quienes son sus apoyos. Aquí en Cartagena desde un tiempo para acá hay un grupo de gente que se apoderó de los partidos políticos y que solo les importa el presupuesto. (...) Aquí hay un candidato que tiene capturada a la gente sino que la publicidad es avasallante, paga 30 mil pesos a cada bicitaxi de Manga para que sostengan un cartel y no le preocupa que estos bicitaxis sean un peligro para la sociedad".

El candidato Javier Bustillo, del partido Somos Región Colombia tiene como objetivo "planificar nuevamente la ciudad con talento local". "Llegó el momento y llegó la hora de sacudirnos y hacer cosas para el progreso de la ciudad. Debemos recuperar a la familia como valor fundamental de la sociedad. Entedemos que la ciudad que encontramos hoy es una ciudad con todos los indicadores sociales rotos por eso tengo 24 acciones para sacar adelante a Cartagena".

David Múnera, del Polo Democrático propone "revisar toda la contratación del Distrito, finiquitando los que no sean necesarios para su buen funcionamiento".

"Presentaré un plan maestro de drenajes pluviales no como el de Manolo... aquí hay que tener estudios técnicos con ingenería de detalle que determinen el real manejo que se deben dar a cada uno de los canales".

Lía Muñoz de la UP destacó que en su plan de gobierno busca "Promover y capacitar en valores cívicos de participación y construcción de espacios democráticos, dirigido a niños, niñas y jóvenes estudiantes de primaria y secundaria de establecimientos oficiales del Distrito".

Los candidatos César Anaya (Opción Ciudadana) y Antonio Quinto Guerra (Conservador) no asistieron al debate. Al término de las presentaciones, el concejal del Partido de la U, Cesar Pión manifestó "Importante este espacio pero hicimos unas recomendaciones y es que la presentación de sus propuestas de Gobierno deben ser más técnicas que políticas".