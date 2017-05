“Hice lo que quería”: Carrasquilla sobre referendo contra adopción igualitaria

Todo tipo de comentarios, a favor y en contra, se han generado en los ciudadanos luego de que el congresista liberal Silvio José Carrasquilla argumentara su decisión de votar Sí al proyecto de referendo contra la adopción igualitaria.

Basándose en sus creencias religiosas, no en la Constitución, Silvio Carrasquilla citó pasajes bíblicos para apoyar el proyecto de referendo contra la adopción igualitaria durante su intervención en el tercer debate en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes.

Aunque el proyecto se hundió, el congresista bolivarense dijo sentirse feliz y que tomó la decisión con el corazón.

“La Biblia para mí es el manual de vida y por eso decidí tomarla como referencia porque allí se definió cómo está conformada la familia. Siempre he estado ligado a Dios y por eso elegí mi posición”, explicó Carrasquilla.

“Por una situación especial”

El congresista tomó la Biblia como referencia y a un ser supremo como base debido a que se hablaba de niños y familia. De la misma manera se desvinculó de la decisión que tomó el partido de votar en bancada por el No por el derecho de Objeción de Conciencia, que tiene como militante político.

“Es mi voto, a mí no me importa lo que digan los otros, científicos o filósofos. Dios creó a hombre y a mujer, y mi posición es que no creo que una sola persona o dos del mismo sexo puedan cumplir los roles adecuados para brindarle a los niños”, explicó Carrasquilla y además destacó que los niños requieren de un cariño más especial que solo pueden brindar madre y padre.

“Honra a tu padre y madre para que disfrutes de una larga vida en la tierra” e “hijo mío escucha las correcciones de tu padre y no abandones las enseñanzas de tu madre”, fueron algunas de las frases para enfatizar su posición.

Argumentos válidos

Además de que Carrasquilla tuvo un derecho de libre conciencia, de acuerdo con un politólogo de la ciudad, sus argumentos fueron válidos porque no está obligado a que sean de una índole determinada.

“No existe como tal en el reglamento del Congreso cuáles deben ser los argumentos de los congresistas, ni están obligados a que sean distintos a los religiosos”, precisó el experto. Sin embargo destacó que como estado laico que somos las decisiones y discusiones de los representantes de los colombianos en el poder deben darse desde la Constitución y la Ley, no desde posturas y creencias personales.

“Es absolutamente legítimo que todos, incluyendo nuestros congresistas, tengamos creencias pero ese cuerpo colegiado se debe regir expresamente por la Constitución”, puntualizó.

Mientras que la congresista de la Alianza Verde, Angélica Lozano, aseguró que aunque es un derecho que todos tengan creencias en la fe y en el culto, en el Congreso se debe legislar con la Constitución.

“La Constitución en Colombia dice que todas las personas somos iguales”, recalcó.

Por su parte, Wilson Castañeda, presidente del colectivo Caribe Afirmativo, criticó la postura de Carrasquilla al citar la Biblia y no la Constitución.

“Deben regirse por la Constitución”

Si bien es cierto que dentro del reglamento del Congreso no hay una prohibición para que sus razonamientos sean de una índole particular, los expertos señalan que se espera que se rijan por la Constitución, lo cual indica que Colombia es un estado laico por lo tanto se deben respetar las creencias y religiones. “Se debe legislar desde la constitución y la ley, porque esto es lo que garantiza el punto de equidad e igualdad para los colombianos. A partir de la constitución de 1.991, que define al país como estado laico y pluralista, se debería tener en cuenta dentro de las discusiones y decisiones”, puntualizó una politóloga.