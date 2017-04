Hubo rechazo general a peaje en Barú en audiencia en el Concejo

El líder Fidias García, con un atuendo al que denominó “Capitán no más peaje”, intervino en el Concejo durante la audiencia pública al proyecto de peaje en Barú, que se cumplió como primera parte de su estudio.

García expuso que “las comunidades de la zona norte de Cartagena como Arroyo de Piedra, Arroyo Grande y Arroyo de las Canoas se han visto afectadas, empobrecidas y estancadas por el Peaje Marahuaco”. Para Fidias esas comunidades, han visto el encarecimiento de sus vidas, lo que les ha imposibilitado el acceso al trabajo y al estudio. El “Capitán no más peajes” dijo que lo propio le pasará a las comunidades de Ararca, Santa Ana y Barú, en la isla de Barú, si se instala un peaje a la entrada del puente de acceso a la isla.

El proyecto del montaje de un peaje en Barú fue presentado ante el Concejo en busca su autorización para que la administración del alcalde Manolo Duque le dé vía libre. El Distrito lo sustenta en que con el producido se mantendrá la vía a Barú, de 32,5 kilómetros.

El Distrito especifica en el documento que se cobrará solo la entrada a la isla, pero serán el doble de las tarifas de Cartagena, es decir los taxis pagarán $4.200; los particulares $5 mil; y los buses y busetas $8.100.

Pero para el líder de Barú, David González, “el peaje es lesivo para los nativos de la isla, y su presentación como peaje social no tiene sustento jurídico”. El líder dijo que se les está mintiendo a los pobladores diciéndoles que habrá unos recursos para inversión social del producido del peaje.

“El acuerdo va en contra de la ley porque los recursos solo pueden ser invertidos en el mantenimiento vial”, sostuvo.

Para el líder Rafael Castro, “en la parte motivo del proyecto hay un argumento sin validez, porque por la zona no hay un flujo de vehículos permanentes”. Castro sugiere que el Distrito debe hacer una consulta previa para el proyecto porque la que se hizo en 2012 “no incluye este proyecto”.

Así mismo piensa el líder de la zona insular y abogado Willman Herrera, quien sugiere que se debe hacer “un proceso de consulta en el presente y revisar la parte legal del proyecto”.

El presidente de la Sociedad de Ingenieros y Arquitectos de Bolívar, Jorge Mendoza, sugiere que “se debe entregar primero la vía a Barú antes de cualquier nueva concesión”. Para Mendoza es importante que se especifique en detalle cuánto va a costar el mantenimiento de la transversal.

Lo propio pide el exconcejal David Múnera, quien reiteró que “el Distrito no ha recibido la vía y ese contrato no está liquidado, es decir no hay claridad aún de cómo se construyó la vía”.

Para Múnera el Concejo debe devolver el proyecto porque “tiene una serie de irregularidades, las que lo hacen no viable”.

El único líder que se mostró a favor de la propuesta del peaje fue José Eleuterio Rodríguez, de Santa Ana. Rodríguez dijo que “la isla recibe 10 mil vehículos que aportan gas carbónico tóxico a nuestras comunidades y ecosistema”. Cree que el peaje es una forma de control y que en 2012 las comunidades afectadas lo pidieron.

Se espera ponencia

Luego de la audiencia pública al peaje de Barú, la comisión de ponentes, que coordina el concejal César Pión dará a conocer esta misma semana, la decisión de favorabilidad o legalidad. El concejal César Pión ha dicho que votará contra el proyecto. El consenso parece ser de rechazo al proyecto y se cree que la decisión en estas extras será pasarlo a estudio en sesiones ordinarias.