Humberto de la Calle perfila su precandidatura a la presidencia

Sin lentes y con las cejas pintadas. Así luce hoy renovado Humberto de la Calle, exnegociador del Gobierno en La Habana. El cambio no fue solo exterior. En diferentes foros ha criticado en sus discursos a las cortes, los partidos, al Congreso y al propio Gobierno.

La semana pasada generó la primera pugna política. Mientras que varios partidos y el presidente Juan Manuel Santos exaltaron el legado del vicepresidente Germán Vargas Lleras en su rendición de cuentas, e incluso el mandatario hizo chistes con el incidente del coscorrón, apareció una voz que marcó la diferencia: Humberto de la Calle.

El jueves, durante un foro en la Universidad Nacional sobre la implementación del Acuerdo, pidió mantener los valores de la libertad y la tolerancia, porque “lo que no le conviene a Colombia es la República del coscorrón”.

Esto en alusión a la polémica que protagonizó Vargas en diciembre del año pasado, cuando fue divulgado un video en el que le da un coscorrón a uno de sus escoltas, en Ciénaga de Oro (Córdoba), luego de que lo pisó sin intención al intentar restringir el contacto con los ciudadanos.

Al día siguiente, a la salida de un panel de Expofuturo, en Pereira, De la Calle preguntó si alguno de los presentes votaría por una persona que les pegara a sus subalternos.

Desde Cambio Radical salieron a defender al “vice”. El exsuperintendente de Notariado y Registro y nuevo director de esa colectividad, Jorge Enrique Vélez, dijo que lo que reflejaba su partido era la política del orden y el respeto.

El exministro Luis Felipe Henao, escudero de Vargas, le dijo El Colombiano que es muy curioso que “De la Calle, que acordó perdonarles a los comandantes de las Farc crímenes de lesa humanidad, en aras de la paz, no tenga esa misma generosidad con sus contradictores políticos”.

Según Juan Carlos Gómez, docente de Comunicación Política de La Sabana, quienes salen a la palestra empiezan a ser atacados y atacan. “Es muy probable que De la Calle sea candidato y ya empezó a medir las fuerzas con quien se está perfilando como un candidato opositor, con posibilidades, como Vargas Lleras”.

Marcando diferencias

En un foro realizado el mes pasado en la Universidad Los Libertadores, De la Calle expresó, en contraposición al Gobierno, que era inconveniente tramitar una reforma política vía fast track. “No podemos usar de manera desbordada ese mecanismo especial, tenemos que ser rigurosos en utilizarlo para aquello que se deriva de lo acordado en La Habana”.

Agregó que los partidos y el Congreso están arruinados, la Corte Constitucional, a la que él invitó a aprobar el año pasado el plebiscito y el fast track, está en un momento crítico, y que “el resto de las cortes ni se diga. De cierto momento en adelante comienza una pendiente de desprestigio y de desconfianza”.

Sobre la relación entre el Gobierno y el Congreso afirmó que se da “una serie de chantajes cruzados” y se entregan porciones de poder político que finalmente derivan hacia la corrupción. También cuestionó la propuesta del senador uribista José Obdulio Gaviria de reformar el Acuerdo en el 2018.

Según Carlos Arias, docente de Comunicación Política del Externado, el anterior es un discurso de un precandidato que defiende los mecanismos que se crearon para facilitar la implementación de los Acuerdos. “Su gestión como razón electoral es la paz y no el ahora tan de moda discurso contra la corrupción”.

Para Jaime Duarte, docente del área de Gobierno del Externado, el exvicepresidente está preparando la candidatura, pues tiene toda la tranquilidad al no tener función pública. Agregó que la negociación con las Farc le dio una exposición nacional y lo vuelve garante de la implementación.

“Le tocará buscar una fórmula que no sea de los partidos tradicionales, para que no genere resistencia. El podría unirse a los Verdes, al Polo y a la Unidad Nacional, a los del Sí. Aunque todos tienen precandidatos, seguro vendrán consultas entre partidos”.

No candidato, sí en campaña

Hasta ahora De la Calle no ha dicho en público que quiera ser candidato presidencial, pero sí ha dicho que está dispuesto a participar en una coalición para defender lo logrado en el Acuerdo.

Según Gómez a un año y dos meses de la primera vuelta nadie puede actuar como precandidato o candidato, pero ya miden fuerzas. “El que tenga la capacidad de aguantar más para salir al ruedo va terminar beneficiándose. Ningún partido está exento de señalamientos por corrupción”.

Jhon Fredy Bedoya, docente del Instituto de Estudios Políticos de la U. de Antioquia, afirmó que aún no hay avales ni acuerdos sobre candidatos. “Que De la Calle diga que no es precandidato es una estrategia para sondear lo que piensan las diferentes fuerzas de su favorabilidad en las encuestas. No hay duda de que lo será, pero no se sabe si por el Partido Liberal (PL) o en coalición”.

¿Quién lo avalaría?

Arias afirmó que Humberto de la Calle está a la saga de en qué partido se inscribe como candidato, “muy seguramente de un frente común de centro izquierda. Podría inscribirse también por un movimiento ciudadanos que lo desmarque de los partidos, afectados por los escándalos de corrupción.

Al respecto Fabián Acuña, docente de Ciencia Política de la Javeriana, dijo que más que estar buscando una candidatura está a la espera de que lo postulen. “El primer llamado a hacerlo es el PL, pero tienen otros precandidatos como Juan Manuel Galán y Juan Fernando Cristo. No creo que De la Calle se someta a consulta”.