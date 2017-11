Interventor del HUC defiende metas pero diputados cuestionan resultados

El gerente del Hospital Universitario del Caribe, (HUC), Fernando Trillo, acudió a la cita que tenía en la plenaria de la Asamblea de Bolívar.

Trillo respondió un cuestionario que iba desde la situación actual del ente hospitalario, recaudo de cartera, contrataciones hasta los avances que ha tenido la entidad en el año que tiene intervenida por la Superintendencia de Salud, de la cual Trillo es el agente encargado.

Las cuentas

El agente le recordó a los diputados que como gerente interventor, la función constitucional de control político sobre el Superintendente Nacional de Salud deberá ser adelantada por el Congreso de la República. A pesar de ello el agente rindió cuentas a la Asamblea sobre el funcionamiento del HUC en el año de la intervención.

El funcionario dijo que la atención en el hospital aumentó en más de 9 mil pacientes, para un total de 25.320 pacientes. Dijo que la entidad “se encuentra al día con la nómina de sus funcionarios de planta”.

En recursos físicos y equipos biomédicos, el agente interventor advirtió que “en comparación con el 2016 en el año 2017 se realizó un aumento en la inversión de dotación, pasando de $120 millones a $677 millones mejorando apoyo tecnológico a urgencias, cirugía, UCI e UCIN (Unidades de cuidados intensivos)”.

Trillo justificó la contratación de personal por órdenes de prestación de servicios (OPS), para mejorar el funcionamiento en distintas áreas; reveló varias de las contrataciones que se han hecho para el recaudo de cartera y otras asesorías como la nivelación salarial de los empleados. Dijo que calculaba por un año más la prórroga de la intervención.

Recaudo

En cuanto al recaudo advirtió que a octubre de 2017 se han recaudado $62 mil millones, en giro directo, cesiones, estampillas y otros. Destacó los más de $4 mil millones recaudados a la EPS Caprecom.

Diputados rebaten

Para el diputado citante del debate Miguel Cueter, “A un año de intervención, hay pocos avances en el HUC. En materia financiera una agudización de la crisis, pues con una abultada cartera de más de $145 mil millones, de los cuales $93 mil millones corresponde a cartera de más de 360 días, que es de difícil cobro, lo que impactará negativamente en las finanzas del ente”.

Dijo que: “No se tiene certeza de la cartera real, y no se alcanzaría a pagar los más de 77 mi millones de pasivos de la entidad. Los estados financieros no son confiables, el dictamen de estos aun siguen siendo no razonables. De seguir así sería insostenible la operación, pues llegará el momento en que el flujo de caja será mínimo para cubrir las necesidades que requiere”.

Por su parte, el diputado Víctor Mendoza dijo quedar insatisfecho con las respuestas de Trillo. “El departamento aporta recursos a través de la estampilla prohospital universitario, los cuales el departamento y esta Asamblea requieren saber en qué son gastados o utilizados dichos recursos. Así que esa excusa de que la Asamblea no puede ejercer control político al agente interventor no es totalmente cierto, un año tuvimos que esperar para conocer las cifras que hoy se expusieron en plenaria y para que el interventor aceptara venir a la corporación”.

“Es el momento de sentarse con los servicios tercerizados y tratar concertadamente de cambiar los modelos de contratación que permita que el privado no lleve ventaja en la operación y buscar la posibilidad de que el HUC tenga mejores beneficios financieros en la operación”, propuso Mendoza.

“El avance que se ha hecho en el HUC que sirvió de motivación de la intervención es muy reducido, por eso es necesario el apoyo del departamento en cabeza del gobernador de Bolívar, la Asamblea y las fuerzas políticas de nuestra ciudad y nuestro departamento para poder sacar adelante el hospital”, anotó Frank Ricaurte, presidente de la Asamblea.

“Las EPS tienen que ser consecuentes con el HUC y con los demás hospitales del departamento y cancelar lo que se debe de conformidad con las conciliaciones y acuerdos de pagos que se hacen de la facturación para poder darle un impulso a las finanzas de estos”, agregó Ricaurte.

El diputado liberal Elkin Benavides dijo que el HUC, “solo ha mejorado en un bajo porcentaje el elevado número de contratos de tercerización de servicios”.

“El endeudamiento con los operadores externos que participan en la prestación del servicio ha aumentado en el año de intervención; y en cuanto al número de trabajadores vinculados por contratos sindicales o empresas temporales ha aumentado significativamente, sobre todo con respecto a la contratación de abogados y asesores financieros, entre otros, máxime si tenemos en cuenta que la ESE manifiesta no haber realizado en el último año ninguna acción legal contra las EPS que le adeudan”, apuntó Benavides.

"El recaudo de facturación del HUC ha seguido en descenso, teniendo en cuenta que cuando el hospital fue intervenido el 28 de noviembre de 2016 la cartera oscilaba aproximadamente en $122 mil millones y hoy se encuentra en mas de $145 millones”, advirtió Benavides.