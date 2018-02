Javier Bustillo es el primer candidato a la Alcaldía

Con el aval del Partido Somos Región Colombia, el aspirante a la Alcaldía de Cartagena, Javier Bustillo Pertúz, se convirtió en el primer candidato oficial para la contienda electoral que se celebrará el 15 de abril de este año.

Bustillo Pertúz se inscribió ante los registradores especiales José Francisco Daza y Diego Mauricio Gutiérrez, quienes avalaron todos los documentos que presentó.

Luego, Bustillo lideró una caminata con miembros del Partido Somos y seguidores, desde la India Catalina hasta la Plaza de la Aduana.

Las siete razones

Con el eslogan “24/7 Cartagena merece respeto”, explicó su manifiesto de 7 razones por las que dice que será alcalde.

“En primer lugar, haré respetar Cartagena. Segundo, lograré una ciudad que nos llene de orgullo el vivir en ella. Esto, porque juntos le daremos un rumbo, porque volveremos a creer y construiremos una ciudad que nos haga vivir con dignidad. Les devolveremos la confianza y los sueños a quienes vivimos en ella, y lograremos una inversión con equidad y justicia social. Además, fijaremos la meta de convertir a Cartagena en la primera ciudad del Caribe colombiano”, manifestó.

Bustillo también tiene un documento al que ha llamado “24 acciones para sacar Cartagena adelante”.

“Organizaré y planificaré nuevamente la ciudad con talento local. Haré que las empresas le paguen en su totalidad los impuestos a Cartagena, trabajaré para que la Ciénaga de la Virgen y El Laguito vuelvan a ser de los cartageneros, reorganizaré Transcaribe, colocaré autoridad por encima del desorden, crearé la empresa mixta para las concesiones y se acabará el desorden con ellas”, dijo sobre este manifiesto.

Advirtió, además, que meterá en cintura a los “dueños” de la salud en Cartagena y que cuidará los recursos de los niños y jóvenes cartageneros.

Dijo que los empresarios en su gobierno tendrán responsabilidad social empresarial y que creará una escuela de alto rendimiento para todas las disciplinas deportivas.

¿Quién es Bustillo?

Javier Bustillo Pertúz es cartagenero. “Fui criado en el barrio Torices. Las actividades cívicas me inquietaron desde joven y me llevaron a la dirigencia comunal y estudiantil. En el programa de Contaduría Pública de la Universidad de Cartagena, me formé con un perfil profesional integral. Aprendí a analizar la realidad empresarial y económica de la ciudad. He sido presidente de la Cámara Junior de Colombia en dos ocasiones donde adquirí experiencia en liderazgo. En el sector privado desarrollé capacidades gerenciales, administrativas y amplié la visión empresarial al ocupar cargos en varias empresas de la ciudad”. Fue concejal de Cartagena por tres periodos y auditor de la Contraloría.