J.J pide decreto de convocatoria para las extras

En este audio, con fecha de 15 de marzo de 2016, la Fiscalía reprodujo un audio entre J.J y “Orly” (¿Orlando Periñan? Ex asesor de Manolo), donde se habla de hacer un decreto de convocatoria para las extras, con dos temas, principalmente: 1, las incorporaciones, “porque Manolo está desesperado con este tema”. 2, el tema con Acuacar, sobre los subsidios, y “como Luz Estela (Luz Estela Cáceres, ex Secretaria General) conoce bien el tema a J.J le gustaría que “Orly” se pusiera al frente y ya se lo comunicó a Manolo...”.

“Estelita está a cargo del tema de aguas de Cartagena y Napoleón en el tema de Hacienda, pero como se pone con tanto protocolo. Orly dice que para nada, porque eso lo van a aprobar a “pupitrazo” si ya está arreglado, pero que ya se pone al frente de eso y ese era el motivo por el cual Orly necesitaba hablar con J.J porque como hay unas cositas ahí que están al pendiente, que quiere que JJ le diga qué hace, para poder Orly tomar decisiones”.

Según las personas que conversan, ya todo eso está arreglado y se aprobará a pupitrazo.

La conversación:

JJ. Ole mi hermano, qué más?

HD. Bien mi hermanito…

JJ. Compa te voy a pedir un favor… yo voy saliendo a una reunioncita afuera… avísame… eh… pero me regreso esta misma noche… hay que hacer un decreto de convocatoria para las extras, con dos temas principalmente, uno del tema de las incorporaciones nuevas.

HD. Hay que hacer un proyecto de acuerdo…

JJ. Entonces para eso es que te estoy llamando… eso está en cabeza de Napoleón, tú sabes lo ágil que es él…

HD. Ujumm.

JJ. ¿Oíste? Eso hay que convocarlo para este jueves porque Manolo está desesperado con ese tema… y el otro tema es… el tema de Acuacar, el tema de los subsidios… que Luz Estela conoce bien el tema, a mí me gustaría que tú me ayudaras a ponerte ahí al frente de eso hoy, porque tú sabes que el otro es muy prosopopéyico y comienza con esto y con lo otro, para… bueno para mirar esa situación para ver… esto… yo le coloqué a él que te iba a poner a ti al frente de esa situación, le he dicho a Manolo para ver si logramos que esté listo… hoy. ¿Me entiendes? para poder mañana convocar… no sé… no sé…cómo será el procedimiento este…

HD. Ya me pongo… ya me pongo al frente de esto…

JJ. Esos dos temas, un decreto de incorporación de… tu sabes que con el tema del cierre presupuestal… y adicionalmente… unas… que hay que recitar y eso… y está el tema de Aguas de Cartagena que es urgente, Estelita esta en cabeza de lo de Aguas de Cartagena y Napoleón del tema de Hacienda, no pero es que él habla de la exposición del ti…, que necesita que haya unidad para explicar, yo no entiendo para qué necesita explicar todo ese poco de vainas…

HD. Tanta… tanta maricada si eso van a aprobarlo a pupitrazos y eso sí está todo arreglado.

JJ. Eso te iba a decir, oíste para que tú… me ayudes con eso… y le diga, mira el alcalde me pidió que… para ver… yo me imagino que él no tiene ni el acuerdo esto ni nada… o sea que por lo menos voy avanzando en el tema de… de cómo es el bosquejo, la solicitud de las extras… o sea, ¿si me hago entender…?

HD. Yo me pongo al frente de eso entonces por eso era que quería hablar contigo porque hay unas cosas ahí que están pendientes y quiero que tú me digas qué hago… para yo poder tomar decisiones…

JJ. Listo listo… ya yo le dije ayer al alcalde…

HD. Listo.

*La información aquí suministrada hace parte de las pruebas que la Fiscalía presentó en las audiencias públicas de imputación de cargos al alcalde Manuel Vicente Duque, a su primo José Julián Vásquez, al concejal Jorge Useche y a la contralora Nubia Fontalvo.