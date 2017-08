JJ prometió un trato especial a los ediles de la Localidad 1

En esta conversación telefónica interceptada por la Fiscalía, entre la edil, Ángela Vergara y su esposo, el concejal Jorge Useche, queda demostrado que la administración Distrital, liderada por José Julián Vásquez, tenía un compromiso con la Localidad 1 Histórica y del Caribe Norte.

En la llamada registrada el 9 de febrero de 2016, Ángela le dice a Useche, que una mujer desconocida(MD) le reclamó a JJ, que le había prometido a los de la Localidad 1 un trato especial, y eso no se había notado, por lo que espera que con un dinero que les deben, ese trato se note, porque los ediles están firmes con él.

Conversación

Ángela: ¡Daa! José Julián le dio tronco de parón a MD.

Useche: ¿Qué le dijo?

Ángela: Ella le dijo, ven acá José, yo tengo entendido que tu dijiste que a los de la localidad 1 nos ibas a dar un trato especial y hasta ahora nos has tratado como a todo el mundo. Entonces ahora en esta segunda parte, es decir, en los 5 millones que nos tenías que dar de los 10, espero que se note ahí el trato especial. Por favor lo necesitamos, porque nosotros estamos firmes contigo. Y José Julián le dijo, ¡nojoda!, pero tú eres cosa sería, 'hijueputa' a ti te gusta la plata, y te gusta es más y más y más y no estás contenta con nada.

Useche: Y ella cagada de la risa

Ángela: Y él le dijo, tú no tienes ni idea como tengo yo la agenda, a los otros no los he saludado y he hablado con ellos, aquí a todos los conoces, tu cada vez que puedes te metes en la oficina, con todo y eso.

Useche: ¿Le dijo tu cada vez que puedes te metes acá en la oficina?

Ángela: Sí, Llegó allá la señora que siempre ha estado con él ahí, la abrazaba, se llama Martica, le dijo yo pensé que tenía tu teléfono y se metía, me daba mucha pena ajena… pero bueno, ellos no entienden que ella es la que hace que sean tontos, ni aún insultándola le da pena esa vaina. Se metió que tronco de emputada en la reunión de Elba.

Useche: ¿Por qué?

Ángela: Mi amor porque no se cuida, o sea hablan unas cosas que no tienen que hablar, o sea pidiendo plata, que le tienen que firmar esto, esto y esto, que entonces la contratación no se que y además unas cosas que todo el mundo sabe que no tienen que hablar con ella. (...) entonces yo en un momento me pare al baño para ver si hacia alguna seña pero no entendía. Además 'El Guajiro' estaba como medio raro, entonces él fue el que tomó la palabra y le dijo, usted doctora como va hacer para garantizarnos. Ahora eres una gatica, cuando te subes allá eres una leona y no sé qué cuentas, entonces necesitamos las garantías y esto y aja y nosotros valemos ahora cuando nos vas a dar ahora y los celulares ahí, cualquiera podría estar grabando, nada más por hacerle la maldad a él, o sea, como queda uno, menos mal que no no fui, eso está súper feo.

*La información aquí suministrada hace parte de las pruebas que la Fiscalía presentó en las audiencias públicas de imputación de cargos al alcalde Manuel Vicente Duque, a su primo José Julián Vásquez, al concejal Jorge Useche y a la contralora Nubia Fontalvo.