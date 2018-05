Jorge Quintana: "Quiero destapar las 'ollas podridas' que hay en Cartagena"

Conocido por ser el veedor ‘clave’ que permitió la detención del exalcalde Manolo Duque y demás señalados en la elección irregular de Nubia Fontalvo como Contralora Distrital, Jorge Eliecer Quintana Sossa, candidato a la Alcaldía de Cartagena por el partido Todos Somos Colombia, pretende llegar al Palacio de la Aduana y acabar con la corrupción que por mucho tiempo viene agobiando a la ciudad.

En entrevista con El Universal, Quintana Sossa dejó claro que mientras tenga salud y vida no permitirá que personas corruptas se mantengan en el poder. Además aseguró que en su gobierno dará prioridad a los jóvenes y estimulará a las comunidades a destapar todas las “ollas podridas” que hay en La Heroica.

Este economista de 70 años ha dedicado sus esfuerzos a demostrarle a la gente que sí se puede gobernar honestamente. Es por eso que este próximo 6 de mayo espera una elección a conciencia por parte de la ciudadanía.

¿Cuál es su propuesta para que las autoridades ambientales se preocupen por mejorar el medio ambiente en la ciudad?

Quiero que Cartagena vaya por el camino correcto y para hacerlo, primero debemos reformar las instituciones dándole la oportunidad a gente que sí sepa del tema y no a esos funcionarios que hoy ni siquiera saben lo que significa el cuidado del medio ambiente.

Al EPA (Establecimiento Público Ambiental) yo le llamo: “Epa, apa, sabroso”, pues no tienen autoridad y hay una nómina donde ninguno conoce sus responsabilidades, aquí no hay cultura para preservar el ambiente, no hay medidas de reciclaje y nadie se preocupa por recoger la basura.

Por eso mi propuesta va encaminada a cambiar cien por ciento la política y darle el presupuesto que se merece, reducir la nómina de empleados públicos para crear un comité ambiental que sí conozca del tema y sus problemáticas.

¿Cómo hará para combatir los altos índices de inseguridad que hay en Cartagena?

Después de ser la ciudad más segura, de puertas abiertas, solidaria, pasamos a ser un lugar inseguro. La cultura de la solidaridad, se perdió. Hay que dar más empleos, pues con pocas oportunidades de trabajo lo que logramos es generar robos y muertes.

Es por eso que se hace necesario la creación de nuevos cais, estaciones de Policía, aumento de pie de fuerza y la entrega de implementos necesarios para que las autoridades puedan garantizar la seguridad de nuestros ciudadanos.

Se insistirá en el trabajo policiaco, que ha desaparecido con el tiempo en el sentido de realizar operativos relámpagos en las ollas de microtráfico de drogas, acordonar barrios foco de problemas para dar captura a las personas buscadas por las autoridades.

Nuestra propuesta se centra en el fortalecimiento de la institucionalidad existente, de mejores condiciones de articulación y en la búsqueda de un mayor compromiso de la Policía Nacional y la Fiscalía con la seguridad en la ciudad, al tiempo que se fortalecen las instancias distritales y locales.

Promover el empleo, darles charlas a la comunidad y que ellos sepan que van a tener un empleo digno que les permitirá tener el pan de cada día.

Haciendo una política social, no de boca. Que se haga un censo para saber las capacidades de la gente y así ponerlas a trabajar en lo que saben hacer.

Tomando como eje central a Transcaribe. ¿Cuál es su propuesta para mejorar la movilidad en la ciudad?

Hay que avanzar en la ejecución del plan vial de la ciudad que haga eficiente el uso de la malla vial. Por otro lado y de manera estratégica se deben seguir construyendo infraestructuras de protección para los actores viales más vulnerables (ciclousuarios- peatones), complementado con programas de educación, respeto y promoción a las normas de tránsito, junto con programación de recorridos y corredores seguros para la bicicleta, así como cicloparqueaderos y dotaciones públicas como soporte a los modos no motorizados. Tratar el tema del mototaxismo, logrando que se carneticen y haya más organización en este gremio.

Por otro lado, uno de los principales retos es terminar la implementación del Transcaribe.

Además, en mi administración se hará el estudio necesario para implementar o dar los primeros pasos para la navegación marítima como transporte interno de la ciudad. Este tipo de transporte podrá no solo descongestionar las distintas rutas ya existentes sino que traerá como consecuencia que otras áreas olvidadas de la ciudad entren en el desarrollo comercial por la cantidad de pasajeros que dicho transporte genere.

Finalmente, quiero impulsar el uso de la bicicleta, el transporte público y las caminatas.

¿Cómo pretende mejorar el servicio de la salud?

Comenzando por vigilar y combatir el libre albedrio con que cuentan las IPS, clínicas y las EPS de carácter nacional, en el sentido de implementar políticas fiscalizadoras y sancionadoras que exijan y demanden una respuesta responsable de estas entidades con las necesidades en salud de los cartageneros.

Las finanzas y las responsabilidades médicas de estas instituciones serán vigiladas escrupulosamente para evitar que se repitan “paseos de la muerte” y demás vejámenes que ocurren con las personas de escasos recursos que solicitan los servicios de salud.

Se creará una oficina especial con el único y exclusivo objetivo de vigilar, sancionar y dar soluciones prontas a las necesidades en salud de los cartageneros.

Finalmente, mejorar las condiciones de las clínicas, entregar camillas, sillas de ruedas, elementos necesarios para mejorar la atención a los pacientes y buscar verdaderos especialistas en la salud que se preocupen por la gente y trabaje en todas las dependencias.

¿Cuál es su propuesta en materia de infraestructura?

Ha pasado mucha gente preparada académicamente, pero débil de mente y por eso no se ha hecho nada para mejorar, por el contrario cada vez vamos a pique en materia de infraestructura.

Es por eso que propongo un secretario de Hacienda que revise todos los tributos, cómo están, quién paga, qué se debe, qué tiene el Distrito, en fin, un inventario para implementar una política de rescate.

Si yo soy el nuevo alcalde de Cartagena pretendo dejarle, en su momento, a mi sucesor un poco de orden en varios temas.

La ciudad está endeudada. ¿Cuál cree usted que es la solución para mejorar la economía de la ciudad?

El empleo y el buen manejo de recursos están muy ligado al fortalecimiento de la economía. Lo que la ciudad necesita es abrirle las oportunidades de empleo a la gente de aquí y no a extranjeros o personas del interior del país.

No podemos ser ajenos a los beneficios tributarios y en mano de obra que el sector industrial le trae a nuestra ciudad.

Por tanto, en nuestra administración los beneficios tributarios y toda clase de incentivos serán muy frecuentes en la medida que esto sea un generador de confianza en la inversión extranjera y local en áreas industriales.

Debe el municipio estar en constante contacto con los industriales con el único y exclusivo objetivo de dinamizar la economía que los circunda y ser un conector entre sus necesidades y la capital con el ánimo de generar una mayor inversión en estas áreas.

¿Cómo mejorar la educación en la ciudad?

Trabajaremos por una educación incluyente. Es por eso que se hará el esfuerzo de asumir gran parte del costo de la educación de los estudiantes cartageneros, no con el fin de volverla gratuita sino con el objetivo de dinamizarla y que la educación cuente con los recursos necesarios garantizados por el municipio para poder subsistir por sí sola.

En mi administración será un objetivo primordial la creación de tres grandes colegios públicos en donde la educación sea absolutamente gratuita y con el objetivo de descongestionar las otras instituciones públicas que se encuentran con muchos estudiantes lo cual ralentiza la calidad de la educación y al mismo tiempo se fortalecerá en los colegios ya existentes efectos que puedan pulir la experiencia que tiene a través de los años educando a los estudiantes cartageneros.

Además, enfatizaremos en la creación de materias obligatorias como el inglés y la historia reconociendo que estamos en una ciudad donde la historia y el turismo van de la mano para lograr que todos seamos receptores y emisores del conocimiento histórico que envolvió a nuestra ciudad.

¿Cuál es su estrategia para el mejoramiento y fortalecimiento del deporte, la recreación y la cultura?

En cuanto al deporte, buscar recursos para invertir en este y mejorarlo. Denunciar cualquier manejo ilegal que se le esté dando a los pocos recursos dirigidos a este tema.

Por otro lado, con el fin de fortalecer nuestra cultura pretendo sentar unas bases que mejoren las Fiestas de Independencia. La idea es que la comunidad entienda que estas festividades no solo son “tirar agua” sino también esparcimiento, diversión y cultura de nuestra ciudad.

Crear una junta con ayuda de las JAL (Juntas Administradoras Locales) de cada barrio y concientizar a la gente para que entienda el verdadero significado de estas fiestas y el por qué se realizan.

En cuanto a corrupción. ¿Qué propone para acabar con este flagelo?

Más que un alcalde, quiero ser un veedor ciudadano. Denunciar cualquier acto de corrupción que cometa un funcionario ya que solo viendo mano dura, la gente también va a poner de su parte y no seguirá aplaudiendo y haciéndose los de la vista gorda con los diversos casos de corrupción de la ciudad. A los corruptos se les debe castigar como cualquier delincuente por eso la ciudadanía debe estar atenta e informar sobre alguna irregularidad distrital.

A raíz de mis denuncias se descubrió la situación caótica en la ciudad, es decir, vengo combatiendo la corrupción como un vigilante, como ciudadano ante los riesgos que se nos presentan.

El primer acto como alcalde será solicitar a la Contraloría y a la Fiscalía control excepcional de los últimos tres gobiernos que ha tenido Cartagena y que nos rindan cuenta para saber dónde está la plata y en dónde se invirtió.