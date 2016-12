Jorge Useche y su tío Jorge Correa pasarán la Navidad en casa

Acabó la semana angustiosa para el concejal Jorge Useche y para su tío Jorge Correa tras ser detenidos en medio de un escándalo de fraude electoral. El juez sexto penal de control de garantías, Alfredo Mercado, finalmente resolvió ordenar para los dos medida de aseguramiento no privativa de la libertad por el delito de cohecho (dar u ofrecer).

El proceso sugue por lo que Useche y Correa no podrán salir del país. Además deberán pagar una caución. La del concejal fue fijada en ocho salarios mínimos legales mensuales vigentes y la de Jorge Luis Correa Rosales, gerente general del Nuevo Hospital Bocagrande, en diez salarios.

El juez Alfredo Mercado expuso en la audiencia que Useche resultó siendo una víctima del actual sistema electoral que le restó algunos votos, pero que sin embargo podría ser responsable del delito por una inferencia razonable.

Durante el proceso quedó claro que Useche ganó las elecciones por 25 votos de diferencia.

A Jorge Restrepo Name, exdirector del Dadis Cartagena y ex director regional del Sena Atlántico, el juez le dictó medida de aseguramiento no privativa de la libertad y la restricción de salir del país, por el cargo de cohecho.

A los Delegados Departamentales de la Registraduría Bolívar Humberto Ceballos Fernández y Patricia Eugenia Jiménez Massa les dictó medida de aseguramiento con detención preventiva domiciliaria. A Ceballos le fueron imputados los cargos de concusión y asesoramiento ilegal; mientras que a Jiménez le fueron imputados los delitos de concusión, cohecho propio y alteración de resultados electorales.