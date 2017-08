José Julián Vásquez acuerda nombramientos de personal en la Alcaldía

En esta conversación del 1 de marzo de 2016, José Julián habla con “Vivi” [¿Primera Dama?] sobre el nombramiento de varias personas y acuerdan en hablar de forma personal lo de William Espinosa.

En febrero de 2016, El Universal publicó la lista de los aspirantes a las diferentes Juntas de Acción Comunal de las Localidades. El nombre de William Espinosa hizo parte de los 17 aspirantes de la Localidad 1 (Histórica y del Caribe Norte).

MD: ¡Aló!

JJ. Vivi... ¿Qué más?

MD. ¡Ajá José! ¿Cómo andas?

JJ. Bien... Vivi ¿tú a Alberto Montalvo no lo tienes ubicado?

MD. Alberto Montalvo… ¿Quién es Alberto Montalvo? ahora sí estoy perdida…

JJ. ¿Y que está perdida? El que va a reemplazar a Etilvia Mendoza.

MD. Ah no… Te acuerdas que quedamos en que me iban a mandar la hoja de vida de…

JJ. Sí, pero a ti te la entregó Napoleón hace rato.

MD. ¿Esa fue la que mandaron junto con la otra cosa…? ¿con la renuncia de Flor?

JJ. ¿Esa fue la que mandaron junto con la renuncia de Flor?.

MD. Si es esa, sí.

JJ. No Gandara, sino Montalvo.

MD. No no no, Gandara yo le tenía la hoja de vida, pero cuando renunció Flor, ellos me anexaron la carta y me anexaron una hoja de vida.

JJ. Ajá, mira yo te entregué lo de éste señor, ¿no? ¿lo de Jhon?

MD. No tú estás… no, quedaste que me la ibas a mandar y no me la mandaste.

JJ. ¡Eso es urgente! te la voy a mandar con Napoleón, ¿oíste?

MD. Ah bueno mira ¿y la de Espinoza?

JJ. Mañana. ¿por qué no no sentamos personalmente? Eso es lo que te quería decir, para terminar eso y ya.

MD. Ah bueno, dime ¿dónde?

JJ. Eh… después que salga de ver al suegro, te llamo para ver si nos vemos al finalizar la mañana ¿te parece?

MD. Perfecto, listo, no te preocupes.

JJ. Bueno pues, ya le estoy entregando a...

MD. La carta a este señor...bueno pues, chao.

*La información aquí suministrada hace parte de las pruebas que la Fiscalía presentó en las audiencias públicas de imputación de cargos al alcalde Manuel Vicente Duque, a su primo José Julián Vásquez, al concejal Jorge Useche y a la contralora Nubia Fontalvo.