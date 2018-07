Juegos Nacionales, al tablero del Concejo en Cartagena

Los Juegos Nacionales 2019, a realizarse en Cartagena y algunos municipios de Bolívar, siguen siendo tema de debate en los diferentes rincones de Cartagena.

En el Concejo se realizó una discusión sobre las justas deportivas que se realizarán en noviembre del próximo año.

En esta el concejal Rafael Meza presentó un artículo donde se asegura que la inversión en infraestructura de los próximos Juegos Nacionales asciende a más de 30 mil millones de pesos gracias a la Gobernación de Bolívar. Y donde se especifica, cuáles serán los nuevos escenarios deportivos que se construirán en los próximos meses y los que estarán en remodelación.

Este agregó que la corporación ha sido excluida de la preparación de este evento, por lo que pide una socialización sobre el evento.

“El concejo ha sido excluido de la preparación de los Juegos Nacionales y ya es hora que sepamos cómo vamos estando tan cerca de celebrarse. En ese sentido, el día martes presentaré una proposición que buscará citar a la directora de los Juegos Nacionales, Cecilia Baena, a la directora del IDER, Lía Sará y al director de Iderbol, Eduardo Soto para que nos señalen los terrenos donde se van construir estos escenarios y de cuánto será la inversión. Como en días pasados en los medios se anunció que se está estudiando la posible ubicación del coliseo de tiro al arco. Lo que queremos es que nos socialicen cómo va el trabajo”, sostuvo Meza.

El cabildante David Caballero se sumó a esta petición, manifestando su inconformidad por la poca comunicación que se tiene en la corporación sobre el tema.

“Los juegos nacionales son de Cartagena, no de Bolívar. Y quisiera recordar que desde la primera reunión que tuvo Coldeportes, expresaron que debía estar un representante del Concejo, pero nunca nos tuvieran en cuenta. El Concejo no tiene idea de cómo va la preparación de los juegos, nos enteramos por los medios de comunicación y escuchamos que hay reuniones y foros y no nos incluyen", afirmó Caballero.

Por su parte, el concejal César Pión emitió su opinión frente al tema, "yo creo con respecto a los juegos no solamente se debe evaluar los escenarios, también es pertinente hacer discusiones de fondo sobre cómo está el estado de los deportistas, su fisiología, nutrición deportiva, cómo van en lo académico, psicológico, ambiental. Hay que efectuarle una serie de pruebas y exámenes que son necesarios para que tengan las condiciones óptimas para la competencia", dijo.