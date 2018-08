Juez otorga libertad al exconcejal Jorge Useche

Por vencimiento de términos, el Juez Sexto Penal Municipal con funciones de Control de Garantías decidió este jueves dejar en libertad al exconcejal Jorge Alonso Useche Correa, implicado en el caso de elección irregular de la excontralora Nubia Fontalvo en 2016, y quien fue privado de su libertad el 3 de agosto de 2017.

El juez se basó la causal del numeral 5 del artículo 317 de la ley 906 (Código de Procedimiento Penal), por considerar vencido el término de 240 días contados desde la presentación del escrito de acusación hasta la iniciación del juicio oral.

“Si bien es cierto que esta investigación explotó en agosto de 2017, también es cierto que hace un año y medio la Fiscalía venía llevando la investigación, y no me pueden decir que hay casos que son complejos, de ninguna manera, porque para eso tienen todo un ejercito de funcionarios de policía judicial”, dijo Hernando Osorio, abogado defensor de Useche.

Anadió, “la fiscal tenía plazo hasta el 7 de diciembre porque ese día se vencían los 120 días que establece el numeral 4 del articulo 317, y la Fiscalía esperó hasta el último día para presentar el escrito de acusación. No les importó en lo más mínimo que habían personas que requerían de un juicio rápido y justo en el cual se pudieran defender”.

Dentro de las investigaciones de la Fiscalía, se conoció que Useche intercambió comunicaciones con el exconcejal Zaith Adechine, la concejal Hodeg, el concejal Édgar Mendoza, con José Julian Vásquez y varios funcionarios de la administración en las que, según el organismo de control, dejó ver “una empresa criminal” que se organizó en torno a conseguir puestos, recursos y dádivas del Distrito.

La Fiscalía apeló la decisión y esta pasó a otro juez. Según el abogado defensor, Useche debe salir de la cárcel mañana.

Otras libertades por vencimiento de términos

Cabe recordar que el exalcalde de Cartagena, Manuel Vicente Duque, también obtuvo la libertad por vencimiento de términos el pasado 8 de agosto tras permanecer 11 meses en la cárcel de Sabanalarga, Atlántico. Ese día también quedó en libertad su primo JJ Vásquez y Fontalvo.

En una entrevista dada a El Universal, el fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, sostuvo que, aunque Manolo Duque haya obtenido la libertad provisional, el proceso por presunta corrupción continúa y sí hay lugar para una sentencia penal condenatoria. Esta medida también aplicaría para Useche.

“La libertad provisional que haya obtenido el exalcalde en este momento no significa que el proceso no continúe y que la contundencia de las pruebas no deba conducir a que en juicio podamos obtener, como lo pretende la Fiscalía, sentencia condenatoria”, dijo.

Su curul en el concejo

Al estar Useche privado de la libertad, la Jurisdicción Contenciosa Administrativa declaró la nulidad de su elección y de la respectiva credencial como concejal.

Para llenar el cargo, fue escogido Óscar Marín Villalba tras manifestar su interés de ocupar la curul.

