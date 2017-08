“La ciudad no puede detener su dinámica”: Pión y Salim

En una reunión con gremios de la Comisión Primera o del Plan, que preside el concejal César Pión, varios cabildantes llegaron a la Corporación, que retoma sesiones formales en octubre.

A la sesión concurrieron Pión, y los concejales, Antonio Salim Guerra, Duvinia Torres, Erich Piña, Édgar Mendoza, David Caballero, Javier Curi y Judith Díaz.

Pión se refirió a la crisis y a una alusión que de él hace la contralora Nubia Fontalvo, que dijo que “era un mal lector”, quizá refiréndose a los libros que presuntamente se habían entregado al Concejo.

“No lo soy, y estoy muy tranquilo de todo, cada quien tiene derecho a expresar del otro lo que crea”, dijo.

“Los funcionarios somos sujetos de investigaciones y podemos cometer errores, para eso hemos confiado en la justicia y las investigaciones se están haciendo y se dirá si existen o no responsabilidades. Lo único claro es que la ciudad no se puede parar, independiente de los calificativos en la redes, debemos dar la cara, y aprovechar el momento, aquí hay que repensar el ejercicio político”, agregó Pión.

“No evado responsabilidades personales, no justifico nada, pero muchas de las responsabilidades de lo que ocurre en Cartagena las tiene el Gobierno Nacional, porque ha sido permisivo, porque ha tenido sus manos metidas durante mucho tiempo con mucha influencia desde Ministerios y otro tipo de negocios, no es lo mismo Barranquilla que Cartagena, allá liberaron las hectáreas de la Base Naval sin ningún problema, pero aquí ha sido imposible; porque ahí hay intereses de empresarios para marinas y otras cosas, es que Cartagena es la perla del orden nacional, en las islas el Gobierno no ha querido definir la legalidad de las mismas, en donde Ministros y potentados son dueños de islas y nadie toca ese tema, pero el todo lo relegan al orden local”, dijo.

A su turno, Antonio Salim Guerra expresó que: “Lo de hoy en el Concejo fue un hecho político importante, ya que a pesar de que la ciudad está pasando por un mal momento desde el punto de vista administrativo, el Concejo invita al gobierno y a los gremios a hacer un frente común para sacar adelante proyectos tan importantes como el POT, el cual incluye plan maestro de drenajes, protección costera entre otros. La dinámica de la ciudad no se debe detener y cada uno debe asumir las gestiones y responsabilidades que les corresponde”.