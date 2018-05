La coalición que no se consumó para las elecciones atípicas

Fueron varias las reuniones que sostuvieron Javier Bustillo, David Múnera y Germán Viana a comienzos de la carrera para llegar al Palacio de la Aduana. Los tres políticos que postularon sus nombres para las elecciones atípicas en Cartagena han tomado caminos distintos.

Germán Viana anunció ayer su declinación a la candidatura para apoyar el voto en blanco, mientras que Bustillo y Múnera aseguran que van hasta el final pero cada uno por separado.

En su carta de renuncia, Viana Guerrero manifiesto que intentó sin éxito una unión no solo con Múnera y Bustillo sino también con los candidatos Armando Córdoba, César Anaya, Lía Muñoz y Jorge Quintana pero el resultado fue ‘cero’.

“Como a la fecha no fue posible obtener la indispensable unión y entendiendo que ninguno de nosotros individualmente puede alcanzar la victoria, no siendo mi propósito contarme, ni pretender nada a futuro a título personal, y viendo la perversión de los piratas del erario distrital y el desafío de su candidato a la ley, he tomado la decisión de votar en blanco", señaló.

En diálogo con el candidato del Polo Democrático, David Múnera, explicó que aunque era mejor una unión no lograron ponerse de acuerdo y, en últimas, las conversaciones que se gestaron fueron ‘superficiales’.

“Hubo conversaciones muy superficiales, nunca hubo conversaciones profundas. Nunca pudimos llegar y ahondar en la discusión sobre la unidad y no se pudo concretar”, dijo.

Javier Bustillo, candidato por el Partido Somos Región Colombia, afirmó que no se generó un consenso para elegir un candidato único ante las diversas opiniones conceptuales entre los proyectos.

"Confiamos en el voto de opinión. Sí hubo acercamientos pero no vimos ese interés, una reacción especial de sectores que apoyaran un proyecto en conjunto. Lo importante es que la misma ciudadanía sea quien valide una unión", indicó.

El próximo domingo 6 de mayo ocho candidatos medirán sus apuestas en las urnas y el llamado 'voto de opinión' será clave para definir qué gobernante buscan los cartageneros.

Córdoba, otro que va solo

El candidato de la Alianza Verde, Armando Córdoba, confirmó a ElUniversal.com.co que pese a lo ‘reñido’ del panorama electoral no va a formar alianzas con ningún candidato.

“Yo valoro que hayan varios candidatos a la Alcaldía que seamos distintos y es complicado querer juntarnos a la fuerza solo por el escenario electoral existente. Nosotros promovemos la unidad, la concertación de proyectos aliados pero en un escenario de elecciones a largo plazo. Para unas atípicas no es conveniente una coalición”, sostuvo.