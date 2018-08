"La Consulta Anticorrupción del 26 de agosto no es de ningún partido"

Para la exsenadora y directiva del Partido Alianza Verde, Claudia López Hernández, la Consulta Anticorrupción, que convoca a los colombianos a votar el próximo domingo 26 de agosto, “no le pertenece a ningún partido político”.

“Estamos frente a una iniciativa ciudadana que, con nuestra participación en las urnas, nos ofrece la posibilidad de obtener el cambio que tantos hemos deseado”, sostuvo la líder política.

En visita al diario El Universal, López, una de las principales promotoras de esta iniciativa, le salió al quite a todas las “críticas y mentiras” que se están diciendo en las redes sociales y medios sobre la consulta, y explicó por qué es importante votarla.

“No es solo algo simbólico, como dicen por ahí, se trata de una oportunidad de hacerla realidad si se alcanzan más de 12 millones 140 mil votos en las urnas el próximo 26 de agosto”, explico López, quien visitó medios en Cartagena, recorrió varios puntos de la ciudad repartiendo volantes explicativos sobre la consulta, y se reunió con líderes y grupos de opinión para explicar en qué consiste.

“Si logramos esta votación, obligaremos al Congreso de la República a que, dentro de un año, haga efectivos cada uno de los siete puntos de la Consulta Anticorrupción, y en el caso de que el Congreso no lo haga, será el mismo presidente de la República quien tenga que materializar el sentir ciudadano a través de un decreto”, aclaró la líder de Alianza Verde.

“Nadie ganará un peso”

López le contestó a quienes dicen que los promotores de la Consulta, incluida ella, ganarían recursos promoviéndola. “Esa es una gran mentira, porque esta consulta no tiene beneficios para nadie, incluso no hay recursos para promoverla en ningún aspecto, a pesar de que los grupos promotores tienen unos topes, aquí no hay dinero”, expresó.

“Es una revancha única que tiene la ciudadanía contra la clase política corrupta. No es en las redes sociales donde vamos a acabar con la corrupción, es en las urnas, a través de nuestro voto responsable, donde podemos hacerlo el 26 de agosto”, apuntó.

Apoyo del gobernador y la alcaldesa

Una de las particularidades de esta campaña electoral está en que los mandatarios regionales pueden promoverla y apoyarla. En ese marco, el gobernador de Bolívar, Dumek Turbay, y la alcaldesa Yolanda Wong, se sumaron a la promoción e impulso de la iniciativa.

“No más Electricaribe o los Quiroz”: Turbay

En rueda de prensa concedida en la Casa de La Moneda, sede alterna de la Gobernación de Bolívar, el gobernador Turbay Paz oficializó el respaldo de su administración a todos los siete puntos de la Consulta.

Junto a la alcaldesa Wong y a López, el mandatario departamental explicó con tres ejemplos puntuales por qué tomó la decisión de apoyar esta iniciativa, y extendió su invitación para que se sumen cada uno de los 46 municipios del departamento.

“No queremos que se repitan más casos de corrupción, como el pésimo manejo de Electricaribe o el lamentable colapso del edificio de los Quiroz que dejó tantas víctimas. ¿Y qué decir del sonado escándalo de Reficar, que desfalcó las arcas de nuestro erario? La corrupción es un asunto serio y tenemos que cerrarle las puertas”, dijo Turbay.

Añadió que se trata “de una oportunidad, que no tiene precedentes, y que debe ser aprovechada por quienes deseen ponerle freno a la corrupción”.

“Estamos absolutamente convencidos de la oportunidad histórica que nos plantea esta Consulta Anticorrupción. Por eso, como una postura clara de nuestra administración departamental, el próximo 26 de agosto diremos siete veces sí”, resaltó Turbay.

Los 7 puntos de la Consulta

1.Reducir el salario de los congresistas y los altos funcionarios del Estado. Fijando como tope máximo 25 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

2.Evitar que los condenados por corrupción y delitos contra la administración pública tengan la posibilidad de reclusión especial mientras pagan su condena. Además, permitirle al Estado que pueda terminar los contratos de forma unilateral con estos o las personas jurídicas de las que hagan parte, sin que haya lugar a indemnización o posibilidad de volver a contratar con el Estado.

3.La obligatoriedad de todas las entidades públicas y territoriales de utilizar pliegos tipo al momento de celebrar todo tipo de contratos.

4.La obligación de realizar audiencias públicas para que la ciudadanía y los corporados tengan la posibilidad de decidir sobre el desglose y priorización del presupuesto de inversión nacional, regional y departamental.

5.Que los Congresistas y demás corporados tengan la obligación de rendir cuentas anuales sobre su participación y gestión tanto de intereses públicos como particulares, por ejemplo, en gestiones realizadas para presentar candidatos a cargos públicos.

6.Que todos los funcionarios que son elegidos por voto popular tengan la obligación de hacer público sus declaraciones de bienes, patrimonio, rentas, pago de impuestos y conflictos de interés, como requisito para posesionarse y ejercer el cargo. Y que dado el caso, se inicie de oficio las investigaciones penales correspondientes y aplicar extinción de dominio cuando haya lugar a ello.

7.Establecer un límite de máximo tres periodos para ser elegido y ejercer en una misma corporación de elección popular como el Senado de la República, la Cámara de Representantes, las Asambleas, los Concejos y las Juntas Administradoras Locales.

Esta es una causa ciudadana, una causa de país. A todos no afecta y nos duele la corrupción. Llegó la hora de dejar de quejarnos y votar el 26 de agosto”