La Contraloría fue el “Florero de Llorente”

La audiencia de ayer comenzó poco antes de las 9 de la mañana y terminó cerca de las 7 de la noche. En esta se presentaron varias interceptaciones telefónicas.

“La oficina de Control Urbano regula todas las construcciones y JJ dice que por ahí se mueve mucha plata por debajo, pero que por eso le tengo que responder”. Esa fue una de las frases que pronunció Jorge Useche en medio de una conversación telefónica que la Fiscalía le interceptó en torno a la investigación que hace el ente acusador por la presunta elección fraudulenta de la contralora Nubia Fontalvo.

Y, precisamente, fue esa investigación la que se convirtió en el “Florero de Llorente”, desatando un hecho sin precedentes en la ciudad: la captura de un concejal, una contralora, un alcalde y del hermano de crianza de este último, a quien señalan de usurpar sus funciones. La Fiscalía dice que estos se habrían confabulado para realizar actos que no se ajustan a la ley. Ello traslució en la audiencia de imputación de cargos que empezó ayer en la mañana contra el suspendido alcalde Manolo Duque, José Julián Vásquez, la contralora Nubia Fontalvo y el concejal Jorge Useche, diligencia que empezó a a las 8:50 de la mañana.

La Fiscalía indicó en la cita, que la elección de la contralora se habría hecho de manera fraudulenta y que José Julián, presuntamente, hizo acciones para ocultar supuestas irregularidades y por eso empezaron a interceptar sus llamadas. La fiscal que lleva el caso señaló que así, JJ, como llaman a José Julián sus allegados y funcionarios, habría actuado en asocio con Manolo para “usurpar las funciones de este”. “Era el alcalde en la sombra. Se comunicaba directamente con secretarios -del Distrito- concejales y gerentes de empresas público-privadas. JJ cumplía acciones propias de la administración. Los funcionarios le pedían conceptos que debía dar el alcalde Manuel Duque y permisos”, señaló la fiscal en la audiencia.

Además, la representante del ente acusador dijo que las interceptaciones telefónicas que tienen, dan cuenta de las supuestas reuniones en enero de 2016, entre concejales y José Julián. Presuntamente, entre estos habrían acordado que Nubia sería la contralora distrital. Esta terminó siendo elegida y respecto a esto la Fiscalía señaló que “la escogencia no se hizo bajo principios de transparencia”. Además, argumentó que Useche, supuestamente, fue el puente entre JJ y los concejales en reuniones que se hacían en la Alcaldía.

Sin embargo, la Fiscalía fue enfática en indicar que, aunque estaba en la dirigencia, Fontalvo no tomaba las decisiones en esta oficina.

En una de las llamadas que le interceptaron, la funcionaria le manifiesta a un hombre con el que habla lo siguiente: “Todos los cargos de la Contraloría están controlados por esta gente -según la Fiscalía el Alcalde y su hermano- y ellos son complicados. El compromiso era que yo solo quería la secretaría general y que sería alguien de mi confianza”, se escucha en el audio.

Además, la contralora indicaba a su interlocutor que, supuestamente, José Julián quería sacar a su secretario, Jesús María Caballero, y que a ella eso le daba miedo porque debía viajar y quería dejar a alguien de su confianza encargado.

“Tú eres mi hermano, yo confío en ti, y necesito que le lleves el mensaje a Lidio, y que él interceda ante José Julian, para que no me quite el puesto y metan a alguien de Dayra. Imagínate, yo sí tengo mucho temor”, expresa la contralora en la llamada.

Respecto a Useche, la Fiscalía también presentó otras interceptaciones. En algunas de ellas, habla con otro concejal y un exconcejal sobre unos supuestos acuerdos para presentar la hoja de vida de Roselín Montero Acosta para la oficina de asesoría jurídica de la Contraloría. La diligencia terminó cerca de las 7 de la noche, ya que fue aplazada. Hoy a las 9 de la mañana se retomará.