“La corrupción se ataca cuando uno llega a trabajar independiente”: César Anaya

El candidatos César Anaya llega por segunda vez a la contienda electoral para ocupar el máximo cargo público de la ciudad. Llega abanderado por el partido Opción Ciudadana.

En entrevista con El Universal, Anaya aclara que su deseo es llevar a buen fin las propuestas del plan de Gobierno del exalcalde Manuel Vicente Duque, hoy recluido en prisión por las irregularidades en la elección de la contralora, Nubia Fontalvo.

Este administrador de empresas de 54 años ha dedicado su esfuerzos a escuchar a las comunidades en los barrios. Esta vez aspira a llegar a ser alcalde, aunque no descarta una alianza en medio de la contienda.

Cartagena tiene altos índices de inseguridad, ¿qué haría para combatirla?

La inseguridad en Cartagena es transversal a la falta de inversión social en salud, deporte y cultura. Estos serán los elementos coaccionadores para que los jóvenes que están insertos dentro de la exclusión social, y generan inseguridad, puedan recuperarse socialmente.

En cuanto a lo operativo, vamos a fortalecer los frentes de seguridad con tecnología de punta; que todos los barrios tengan sus cámaras conectadas a la central de la Policía. También haremos traslados totales de los policías que tienen mucho tiempo de estar en un cuadrante. Esto para evitar que haya complicidad entre delincuentes y policía. También implementaremos las patrullas mixtas para que haya mas seguridad de la mano de funcionarios de personería.

¿Cuál es su propuesta para Transcaribe?

Vamos a utilizar todos los mecanismos para que de una vez se cumplan con el número de vehículos proyectados en el proyecto de Transcaribe. De la mano del Gobierno Nacional gestionaremos los recursos para que esté implementado integralmente como se proyectó inicialmente.

Igualmente vamos a planificar el tema del transporte acuático. Le daremos prioridad ya que sería uno de los mecanismos para mejorar la movilidad en Cartagena. Esto lo haremos a través de una concesión o implementarlo con Transcaribe.

¿Qué haría con el tema migratorio de los venezolanos?

El tema de los venezolanos se le debe hacer control y vigilancia con el consulado de Venezuela. Hoy en día no hay caracterización de quiénes entran. Hoy llegan sin control de salud, ni natal. A este tema hay que ponerle freno, porque Cartagena no aguanta más. Haremos un llamado para que nos ayuden con recursos porque, esta, de hecho, es una problemática internacional.

¿Cuál es su propuesta en materia de salud y qué hará con el Dadis?

Vamos a revisar todas las funciones del Dadis para que se enfoque en implementar y fortalecer la prevencion, porque esto es lo que hace que sea barata la atención. Para nosotros primero será el saneamiento básico. Tendremos caños limpios, gestionaremos alcantarillados y de esta forma la prevención sea más efectiva.

¿Qué hacer para preservar el medio ambiente en Cartagena?

El medio ambiente es una política muerta en el país. No hay vigilancia ni control del sistema hidrográfico, del sistema holográfico ni del sistema de emisiones. Nosotros vamos a fortalecer el EPA, que hoy en día no tiene ninguna funcionalidad. Lo vamos a restructurar y pondremos personas que conozcan el tema ambiental, que ejerce la ley para el control y vigilancia. En la ciudad vemos mucha violaciones a la ley, no solo con ruido sino que también hay contaminación con humo desde Mamonal.

El alcalde entrante contará con una cartagena de 10 billones de pesos para obras, ¿cómo garantizar la correcta utilización de esos recursos?

Lo primero es aplicar la Ley 80 de contratación. Trabajar a la luz de la ley con eficacia y transparencia y con la veeduría de los entes de control. Vamos a evitar hacerle esguince a la ley de contratación y acabaremos con las comisiones de Edurbe, que es una entidad comisionista, que se hace para capotear la ley de contratación.

La corrupción se ataca cuando uno llega a trabajar independiente. Ejerceremos un gobierno a la luz de la ley, con parámetros y principios de transparencia, eficacia y eficiencia, pero sobre todo, con la veeduría de los entres de control.

¿Como reducir el empleo informal en Cartagena?

Nosotros implementaremos políticas públicas y de desarrollo económico, con énfasis en el emprendimiento. Tenemos una ciudad productiva en lo industrial, portuario, turístico, sin embargo, el 80 %de la mano de obra es foránea. Vamos a darle prioridad a la mano de obra cartagenera.

Un ejemplo de lo anterior es por ejemplo, los uniformes de la zonas productivas lo harán las madres de los barrios pobres, a través de ‘famiempresas’, que impulsaremos en nuestro gobierno.

¿Seguirá el apoyo a Real Cartagena?

Real Cartagena es un ícono de la ciudad. Sin embargo, no podemos fomentar el desgreño administrativo con una empresa privada como es Real Cartagena. Vamos a reestructurar el convenio con ellos. Que el Distrito tenga voz y voto. Un apoyo pero con un esquema diferente.

¿Qué propone en esparcimiento para los cartageneros?

Vamos a tener espacios de convivencia pasiva. Espacios como La Popa serán una alternativa de ecoturismo; buscaremos reactivar el ecoturismo en la Ciénaga de la Virgen, los cartageneros no conocen lo bonita que es la Ciénaga. Además, en la Bocana también haremos espacios turísticos para los turistas y locales.