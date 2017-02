"La demanda por plagio de Primero la Gente sí va": Wendy Herrera

A pesar de que la administración del alcalde Manolo Duque ha manifestado que el eslogan y movimiento Primero la Gente, que llevó al poder al mandatario, fue registrado ante el Consejo Nacional Electoral; la líder política y exaspirante al Concejo y a la Cámara de Representantes, Wendy Herrera Reyes, dice que su demanda por plagio sigue en pie.

Advierte que ella es la dueña de los derechos del movimiento, por lo menos en Cartagena.

Herrera Reyes quien llegó acompañada de su apoderado a El Universal, defiende que fue la primera en usar el eslogan “Primero la Gente”, y crear un movimiento con ese nombre en Cartagena, cuando lanzó su campaña a la Cámara en 2014, e insistió en que este fue plagiado abiertamente por Manolo Duque en 2015.

Miguel Ladrón de Guevara Pareja, abogado de la denunciante, explicó que “Herrera Reyes aspiró en 2014 a la Cámara de Representantes y promovió su candidatura con el eslogan Primero la Gente en Cartagena y en Bolívar; con posterioridad a este hecho el alcalde Manolo Duque lanzó su candidatura para la alcaldía y me sorprendió que se haya apropiado de ese eslogan”. El litigante restó importancia a que en otras ciudades y países se hayan registrado movimientos con el mismo nombre.

Para Ladrón de Guevara, “esto es una violación al derecho de autor consagrado en nuestras leyes y en tratados internacionales que conforman el bloque de constitucionalidad. Esta conducta también la tipifica el Código Penal en el Título VIII “de los delitos contra los derechos de autor” artículo 270.”.

Víctima de matoneo

El abogado expresó que a raíz del reclamo de su poderdante sobre la autoría intelectual del eslogan Primero la Gente, “el alcalde se defendió tratando de demostrar la legalidad de la frase y su movimiento, pero que esa estrategia estuvo acompañada de una serie de mensajes intimidatorios y ofensivos contra su defendida”.

“Se causaron una serie de comentarios mal intencionados en las redes sociales en contra de la señora Wendy Herrera, quien es una de las miles de madres cabeza de hogar que hay en el país. Esta situación ha puesto a mi defendida a ser víctima de matoneo por dichos insultos contra una líder política, pero que es madre soltera de tres hijos y víctima de la violencia”.

El abogado pidió a través de una carta al alcalde Manolo Duque que “cesen las hostilidades y antes de llegar a las vías judiciales intentemos una conciliación amigable, donde no haya triunfadores ni vencidos, porque la señora Herrera me ha dicho claramente que no quiere que esta reclamación de la autoría intelectual del eslogan “Primero la Gente” se interprete como una oposición política a la administración de Manolo Duque”.

Wendy Herrera, por su parte, se refirió a una “preocupante inseguridad que la rodea”; y recordó que recientemente asesinaron a su esposo, y ese crimen quedo en la impunidad.

“Estoy expuesta a algunos peligros que se desconocen y he tenido que contratar seguridad privada para mis desplazamientos, sin ninguna protección de las autoridades ni de este Gobierno”, dijo.

Agregó que “no voy a renunciar a mi movimiento Primero la Gente, porque a través de este grupo he defendido el valor y la dignidad de la mujer; soy una mujer trabajadora y representante de las clases populares”.

Aún no se conoce ninguna respuesta del gobierno de Manolo Duque a la carta enviada por Ladrón de Guevara al alcalde sobre las peticiones Herrera.