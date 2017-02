La dinámica política apunta a una alianza de derecha, pero en segunda vuelta

Por Katherine Vega

Ad portas de que inicie de manera oficial el año preelectoral, las alianzas y los movimientos políticos se hacen cada vez más notables, como por ejemplo la ya anunciada salida del presidente de Cambio Radical, Rodrigo Lara, sobre la cual se dice que una de las razones es el acercamiento que tendría este partido a sectores de derecha en su tarea de desmarcarse de la Unidad Nacional.

Como es natural, de ese tipo de rumores surgen las especulaciones sobre alianzas e incluso sobre consultas interpartidistas, aún más por las propuestas que se escuchan como la del exprocurador Alejandro Ordóñez.

Hace unos días, en entrevista con COLPRENSA, Ordóñez al cuestionarle sobre una posible consulta o unión dijo: “Es un deber patriótico, creo que se llegará, habrá diferentes formas, puede haber una consulta popular, no sé quiénes van a intervenir, pero lo que se observa es que es una necesidad patriótica que coincidamos los diferentes sectores que estuvimos con el No”.

Y esos acercamientos hoy parecen hacerse visibles, pues la voz del expresidente Álvaro Uribe y de Alejandro Ordóñez son las que promueven la movilización para derogar algunos puntos del acuerdo de paz, acto que para sus contradictores hace parte de la campaña electoral.

“El primero de abril saldremos a las calles a recuperar la victoria que nos fue arrebatada el 2 de octubre por un gobierno dictador #VamosAlaCalle”, fue el más reciente trino del exprocurador al respecto.

Pero este tipo de alianzas no es un escenario que no se haya proyectado. Desde que se ganó el plebiscito, y como parte de la polarización, mucho se especuló sobre la posibilidad de que los sectores que lideraron el ‘No’ se unieran a la campaña de 2018, para tener el control sobre las decisiones que no han compartido, y más en un contexto en donde a nivel internacional toma mucha fuerza los gobiernos de derecha, como el del presidente estadounidense Donald Trump.

Lo anterior, por supuesto, genera preocupación sobre la posibilidad de que lleguen a la Casa de Nariño y las decisiones que puedan tomar ante el proceso de paz, y más con las declaraciones que dio uno de los miembros de la colectividad del Centro Democrático, el senador José Obdulio Gaviria, en las que aseguró que lo negociado puede “ponerse en entre dicho”.

Uribe, sin embargo, aclaró que no revocarán los acuerdos si llegan a la Presidencia, sino que lucharán por modificar lo que no comparten y ante ello el Gobierno, en voz del Alto Comisionado para la Paz, Sergio Jaramillo, ha asegurado que no podrán cambiar nada, pero que sí pueden ponerle “freno de mano” a la implementación.

Es ahí cuando surgen con más fuerza las voces que plantean la necesidad de una alianza para defender el acuerdo, como lo ha dicho el jefe del equipo que negoció en La Habana con las FARC, Humberto de la Calle. Pero a la que los partidos han respondido reiterando que tendrán su propio candidato.

SIN PROBABILIDADES EN PRIMERA VUELTA

Aunque entre las opciones suena la posibilidad de una consulta interpartidista, muchos creen que no es posible, sin negar por supuesto que se den alianzas más adelante, pues se duda de que los candidatos decidan unirse antes de enfrentarse a la primera vuelta.

“Lo que puede suceder es que lleguen a la primera vuelta con candidatos separados. No creo y no veo viable que se unan para primera vuelta, pero lo que sí es seguro es que van a tener que tejer alianzas para la segunda vuelta, porque el que no haga alianzas no va a tener un real chance de alcanzar la Presidencia”, dice Angie Katherine González, docente de la especialización de Marketing Político y Estrategias de Campaña de la Universidad Externado de Colombia.

Así mismo piensa el analista político John Mario González, quien sustenta que hay mayores incentivos para adelantar campañas de manera individual que entre varios partidos, propuesta que generalmente no es acogida en las campañas electorales, aunque siempre es mencionada.

“Yo la veo muy improbable, es más, la veo casi imposible antes de mayo del próximo año por un factor básico y es que los partidos tienen incentivos para dirimir o para escoger su candidato presidencial antes de las elecciones de marzo del próximo año, para que jalonen su lista a Senado, pero en el sistema político no hay incentivos para que varios partidos se pongan de acuerdo y saquen adelante una candidatura presidencial”, dice.

Pero en lo que sí coinciden en definitiva, como lo hace el docente de la maestría de Marketing Político, Carlos Arias, es que la alianza es en segunda vuelta.

“Germán Vargas no es el candidato del Gobierno y su partido ha sido fuertemente golpeado por la agenda mediática que advierte sobre cuál será la electoral: la corrupción. Por eso y por su cercanía con algunos políticos a los que les han abierto investigación en la Fiscalía o son sindicados de corrupción por la opinión pública, es posible que salga a buscar alianzas con el Centro Democrático”, dice Arias.

Pero también destaca el escenario que tiene el Centro Democrático en el cual asegura que perdió a su principal ficha que es Óscar Iván Zuluaga, envuelto en el escándalo de Odebrecht.

“Figuras como Paloma Valencia e Iván Duque suenan como candidatos pero no tienen la fuerza ni el reconocimiento electoral suficiente para enfrentar a un candidato de coalición de Gobierno o al mismo Vargas Lleras, es por eso que suena cada vez más fuerte Ordóñez, que se podría convertir en ese candidato de coalición en el que el Centro Democrático y Uribe depositen su guiño para enfrentar al establecimiento y a Vargas Lleras, si es que este último no logra el guiño antes”, dice.

POLARIZACIÓN

Pero si con las dinámicas que continúen se dan los escenarios para alianzas tempranas o consultas interpartidistas, tal y como las han planteado, la polarización como se vio en el plebiscito sería la constante en las elecciones de 2018.

Angie Katherine González afirma que se seguirá notando esa polarización que se tiene desde hace mucho tiempo, pero que ahora se ha hecho más notable, “más bien va a ser una polarización no tanto entre afiliaciones políticas sino personas que creen o no creen en el acuerdo de paz tal como está, lo cual representa un riesgo altísimo para lo que viene”.

Pero para otros, como John Mario González, el tema de la paz no será tan fuerte en la campaña electoral.

“Yo me resisto a creer que el tema de la paz vaya a ser el tema contundente en la segunda vuelta. Yo creo que va a haber varios temas, la paz o la implementación en definitiva va a ser uno de los temas, pero no estoy seguro que vaya a ser el más importante. (…) más que la guerra y la paz yo creo que puede ser el tema de la seguridad en las zonas que hayan dejado las FARC”, dice.

Sin embargo, al ver la salida del presidente de Cambio Radical, Rodrigo Lara, el tema de cambios o modificaciones al acuerdo de paz y su implementación parece que continuará, pues en entrevista con COLPRENSA, Lara reconoció que hay un sector dentro de su colectividad muy distante.

“Hay sectores de Cambio que quieren subir el tono con respecto a los acuerdos de paz y su implementación. Hay sectores que son muy escépticos respecto de lo que se está haciendo, por ejemplo, con lo que se está haciendo para la Jurisdicción Especial de Paz. Pero hay otro sector, en el que me incluyo, que sí cree en que el acuerdo de paz ha sido fundamental para el país; en que la conquista de paz ha sido un tesoro para todos los colombianos”, dijo.

Y si eso es por el lado de Cambio Radical, por el lado de líderes del No en el plebiscito, como el expresidente Andrés Pastrana, esa proyección de lo que será la contienda del 2018 está mucho más clara.

“La verdadera implementación de la paz se dará en Colombia tras las elecciones de 2018, en la que los dos puntos de vista habrán de enfrentarse: el de la ilusión de paz en la corrupción sin constitución efectiva y sin instituciones legislativas y de justicia, o la opción de la paz real y duradera sustentada sobre las instituciones democráticas, sólidas con pesos contra pesos y garantías democráticas”, dijo recientemente.