La ficha que querían poner en Maternidad

En este audio, Jorge Useche le comenta a Zaith Adechine que en esos momentos se encuentra con su tío (Jorge Correa), quien le manda a preguntar sobre el tema de Maternidad, que Zaith no lo ha vuelto a mover, que aún no han dicho quién va a manejar Maternidad. Dicen que se escucha por la calle que quien la va a manejar es un tal Rubén Romero. Zaith dice que no, que aunque no ha hablado del tema con su papá (Carmelo), tiene entendido que no va porque no les da garantías. Jorge dice que le diga a Jaime y al papá de Zaith que su tío si está interesado en el tema.

-J.U: Oye, estoy con mi tío Jorge, que te manda saludos.

-N.N. Masculino: A bueno, voy en camino a hablar con Jaime, está de viaje, llevo como tres semanas que no he hablado con él.

-J.U: Que le haz retirado el case, que dijiste que era tu candidato para la maternidad y no has movido más esa vaina.

-N.N. Masculino: No, voy a preguntar eso, es que no he hablado más con mi papá, es que estuve una semana enfermo, no me he metido.

-J.U: En la calle todo el mundo habla de un tal Rubén Romero, que es el que van a poner.

-N.N. Masculino: No, eso es mentira, ese man no está porque ese man estaba entre la baraja, pero hasta donde tengo entendido me dijeron que no porque el man no nos da garantías. El man es buenísimo, tu tío lo debe conocer, es el que está como gerente regional de Coosalud.

-J.U: Es el que manda allá.

*La información aquí suministrada hace parte de las pruebas que la Fiscalía presentó en las audiencias públicas de imputación de cargos al alcalde Manuel Vicente Duque, a su primo José Julián Vásquez, al concejal Jorge Useche y a la contralora Nubia Fontalvo.

-N.N. Masculino: O sea, está por encima de los gerentes, pero por debajo de Jaime, después de Norma Marcela, el man es ahí el que tiene el cargo más importante, es ahí como el tercero con cargo más importante… el man es buenísimo, pero compa, por lo menos a mí no me gustaría, verdad.

-J.U: Vamos a pelear esa vaina, compa.

-N.N. Masculino: No marik, es que yo se lo dije a ti es que eso hay una terna, eso le corresponde a tu tío moverse él mismo.

-J.U: tantea tú el terreno para ver y vemos que podemos hacer porque él no le ha dicho nada a Jaime para que no…

-N.N. Masculino: Yo pienso que si lo tiene que hacer y manifestarle el interés porque tú sabes que es un tema también importante, es un tema delicado, yo siempre he visto que el tema de Jaime, porque cuando yo le pregunté a Jaime el freno que él pone siempre es porque él dice que no quiere que …

-J.U: Entonces tantea tú el terreno, que nosotros nos reunimos hace algún tiempo y que mi tío te dijo que si le gustaría para que sepa.

-N.N. Masculino: No es que nosotros se lo dijimos, mi papá lo sabe.

-J.U: Sí, nosotros hablamos con tu papá, pero Jaime de pronto no sabe que a mi tío le gustaría, te mande una vaina para que vayas mañana, nada más van tres personas, va a ir Angélica, tu y yo, es un sobrevuelo en el helicóptero a las 3, pero tienes que llamar al man.

-N.N. Masculino: Ya voy a llamar.

-J.U: Yo le dije que sí, que te confirme, pero él quiere que tú lo llames.

