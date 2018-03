"La Fiscalía debe demostrar qué dinero se perdió": Hernando Osorio

La estadía del exalcalde Manolo Duque en la cárcel, y de la excontralora Nubia Fontalvo, ya se acerca a los siete meses, en uno de los casos más sonados en el país por presunta corrupción.

El pasado 1 de septiembre, el juez de garantías José Luis Robles dio la orden de detención carcelaria que fue confirmada el viernes 16 de marzo, por Elizabeth Araújo.

La apelación que buscaba suprimir la detención de los imputados del caso, o en su defecto lograr la casa por cárcel, presentada por los abogados Juan Carlos Cabarcas, en representación de Manolo Duque; William Castaño, abogado de Nubia Fontalvo; y Hernando Osorio abogado del exconcejal Jorge Useche, fue desestimada por la jueza Araújo, dejando a los detenidos a la espera de que el proceso avance.

“No se ha demostrado qué dinero se perdió”

Para algunos sectores, si no se demuestra ningún delito a los imputados, este será otro caso más en los que primó el escándalo mediático sobre las pruebas, y por el que le lloverán demandas millonarias al Estado.

Esto porque algunas personas vinculadas al mismo caso están libres o fuera de la cárcel.

Luego de la audiencia, el abogado Osorio Rico hizo una serie de observaciones sobre cómo ha sido este sonado caso que no solo tiene a Duque, Vásquez, Fontalvo y Useche tras las rejas, sino a nueve concejales más en casa por cárcel, tras la decisión del mismo viernes 16 de marzo, del juez Marvin Ayos.

Osorio explicó que “el 23 de abril se presentará el escrito de acusación formal contra estos detenidos por parte de la Fiscalía.

“Uno de los reclamos que hemos hecho, como defensores, es que en Colombia nos quejamos de la corrupción, pero me da mucho temor que se utilice a unas determinadas personas como lo que la criminología denomina un chivo expiatorio y ejercer todo el peso de esa justicia, cuando los verdaderos actos de corrupción no están allí”, expresó el jurídico.

“He mantenido como planteamiento en este caso que no estamos hablando de recursos del Estado que se hayan perdido, no. Se habla es de que Useche y otros concejales se pusieron de acuerdo para elegir a Nubia Fontalvo, pero yo creo que eso se ha hecho en Colombia toda la vida, desde el Congreso, las Asambleas, hasta el presidente de la República, porque eso es la costumbre política”, señaló.

Osorio sugiere que la presión en este caso ha sido exagerada.

“Pero el problema de la corrupción en Colombia no está ahí; está en el enriquecimiento de ciertas personas a costa del patrimonio del Estado y de los dineros del pueblo para la educación, salud, vivienda (...) y aquí la Fiscalía tiene la atención puesta en unos supuestos de la elección de Fontalvo, y no sabemos qué chorros de dineros se están perdiendo por otras instancias del Estado; y en este caso, se lo he dicho a los jueces, no hemos visto un solo billete de a peso que se haya perdido”, agregó el abogado.

Para el jurídico, “seis meses detenidos (los imputados) es mucho para la dignidad humana sin haber demostrado un delito”.

“Por ello vamos a demostrar que los detenidos van a ser absueltos, por lo menos en el caso de Useche, porque fíjese que en segunda instancia se ha demostrado que mi defendido nunca incurrió en tráfico de influencias ni en concierto para la comisión de delitos contra la administración pública, esos delitos fueron suprimidos; y en el futuro aspiro a desvirtuar el supuesto cohecho en que habría incurrido mi defendido”, puntualizó Osorio.

Frase:

“El problema de la corrupción en Colombia no está en el cabildeo político; está en el enriquecimiento de ciertas personas a costa del patrimonio del Estado”: Hernando Osorio