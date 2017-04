Religión y política se mezclan en marcha contra Santos en Cartagena de Indias

Alabanzas, prédicas, oraciones y discursos políticos fueron los ingredientes que avivaron el cierre de la marcha este sábado en Cartagena de Indias, convocada por el Centro Democrático en contra del gobierno de Juan Manuel Santos. En todas las reflexiones de quienes subieron a la tarima, instalada en el Camellón de los Mártires, se hizo mención en contra del "castrochavismo", antes de que se manifestaran en contra de la corrupción, que fue el "caballito de batalla" para invitar a la concentración nacional.

Los marchantes expresaron claramente su temor de que Colombia sea dirigida en un futuro por representantes de la guerrilla de las Farc y en consecuencia el "comunismo reemplace a la democracia".

"Santos está conduciendo a Colombia a ser un país comunista-socialista como Cuba y Venezuela y eso no lo podemos permitir, las Farc han sido muy claras en decir que quieren el poder para implementar un gobierno como el de Cuba y Venezuela, cuyos presidentes Castro y Maduro son los garantes de estos acuerdos. Las Farc lo dicen claro; aquí el que no habla claro y no dice la verdad es Santos y por eso queremos que se vaya. Para impedir esta barbaridad necesitamos firmeza en nuestras convicciones... sin miedo, el único miedo que debemos tener es a ser cobardes", dijo en medio de su discurso la Prince Martínez, una ciudadana reconocida de la sociedad cartagenera.

"¿YO DIEZMO Y QUÉ?"

A la marcha asistió gente de diversos estratos sociales, partidos políticos y diferentes credos religiosos, pero se destacó la presencia de los seguidores del polémico pastor de la iglesia protestante Ríos de Vida, Miguel Arrázola. La concentración en Cartagena estuvo tan marcada por este credo religioso que el acto de inicio y de cierre estuvo dirigido por Arrázola y su esposa María Paula. Ella lideró la oración en el parque Apolo, de donde salió la manifestación y él, aunque no estuvo en el recorrido por razones de seguridad, según dijeron algunos adeptos; esperó a los marchantes en una tarima en el Camellón de los Mártires, en donde se despachó en contra de sus opositores y emitió una alocución, de casi 10 minutos, en la que mezcló política y religión.

"Esta es una marcha de gente que teme a Dios, de gente que cree que gobernar sin Dios es llevar la Nación a un desastre, gente que cree en la familia tal como Dios la creo... estas manos no están sucias de sangre, estas manos no han agarrado un fusil, descuartizado pueblos, desplazado regiones", dijo Arrázola en referencia a las Farc y siguió: "Exigimos respeto a nuestras creencias, si diezmamos en asunto nuestro, no somos paracos, no somos pendejos, no somos borregos, no somos idiotas, somos creyentes... sí diezmamos y ofrendamos y qué; es nuestra plata, ¿acaso criticas a los que se gastan la plata en los burdeles o en los casinos?..", continuó el pastor avivando a la masa.

La iglesia Ríos de Vida trasladó toda su fuerza convocante al Camellón de los Mártires, tanto que Jairo González, uno de los líderes más respetados de esa comunidad, fue el presentador del acto de cierre en el que reiteradamente le exigió la renuncia a Santos.

"EN EL 2018 PONEMOS PRESIDENTE"

Otra figura en la tarima, dispuesto a alentar a los asistentes fue el youtuber Oswaldo Ortiz, brazo derecho en las posturas del ex procurador Alejandro Ordoñez, quien varias veces recalcó que serían los participantes en la marcha de hoy los que pondrían presidente en Colombia el próximo 2018. Aseguró que tiene una hija venezolana a la que debió sacar de ese país porque se estaba "muriendo de hambre". Allá a la "gente la está matando el comunismo que nos quieren imponer en Colombia, pero no van a poder, tienen que pasar por encima de nosotros. Quiero que me escuchen bien: tu y yo vamos a poner presidente el año que viene", expresó.

Ortiz aseguró que el gobierno de Santos le tiene miedo a las marchas opositoras e invitó a seguir haciéndolas.

A LOS OPOSITORES

Durante la marcha, el senador por Bolívar, militante del Centro Democrático, Fernando Araújo Rumié, le dijo a los opositores de la marcha que los verdaderos convocantes de la manifestación habían sido 80 ciudadanos que se organizaron a través de las redes sociales y que el partido político al que él representa sólo se sumó a esta iniciativa. "Hemos visto la viga propia antes de la ajena y eso nos da moral para estar aquí. En lo personal no me he robado un peso del erario público", aseveró.

En la tarima de cierre fue el último en subir y en dirigirse emotivamente a los participantes; empezó agradeciendo a la Policía y a las Fuerzas Militares: "No están solos, este ejército de ciudadanos los respalda a ustedes", dijo.

El Senador se fue lanza en ristre contra el "castrochavismo": "Nosotros no estamos enfrentados a cualquier pelagatos, nostros estamos enfrentados al Castrochavismo que se ha tomado a América Latina y solo le falta Colombia, estamos enfrentados al castrochavismo que se ha tomado el establecimiento. No se les olvide a quién derrotamos el 2 de octubre, nosotros nos enfrentamos a todos los partidos políticos, que nos enfrentamos a todo el establecimiento colombiano arrodillado a la mermelada de Juan Manuel Santos, nos enfrentamos a una comunidad internacional permisiva con el comunismo de Cuba y con el socialismo de Venezuela... por eso estamos aquí marchando firme ante 34 grados centígrados diciéndole Juan Manuel Santos este pueblo no se doblega."

En la marcha antisantista se observaron además al general (r) Gabriel Arango Bachi, el excandidato al Concejo de Cartagena por el Centro Democrático Luis 'el Mello' Otoya y la excandidata a la Alcaldía de Cartagena, por el mismo partido político, Gina Benedetti.