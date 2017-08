“La mujer de José Julián es la que está manejando el tema”, audio sobre las OPS

En este audio, Jorge Useche Y Zaith Adechine hablan de las OPS y listas de personas que van a poner a trabajar. Dicen que la mujer de José Julián era la encargada de manejar ese tema con ellos. Mencionan algo sobre Control Urbano sin ahondar. Zaith explica que su papá le recomienda a Useche que si eso de Control Urbano no sirve, que lo suelte.

-HD: Concejal

-HD1: Compañero, ¿dónde anda?… (diálogo irrelevante) Por ahí casualmente hablé con Jóse Julián… entonces te tengo… no, no son más las noticias, pero el tema de, de, de los recursos ya lo definieron, entonces no es así como uno pensaba, pero mañana disque comienzan con la vuelta esa

-HD: O sea, ¿mañana hay reunión?

-HD1: Mañana supuestamente disque Jaier va a entregar esa vaina, aquí parece que no hubiera comunicación porque es que a nosotros no nos dicen nada, la gente comienza a especular, a hablar chismes y a comenzar con el run run del tema de la OPS y si yo vengo para acá hpta … que me vine para acá y me cogió la mujer de José Julián enseguida para hablar de las OPS. Ya entonces pude cuadrar ahí unas vainas, entonces estaba con mi papá y mi papá me dijo que hablara contigo porque necesitaba que le ayudaras, hermano. Viste que son 3 o 4 personas, pero como él se dio cuenta, ajá que tú estás muy ocupado, dile que necesito que me ayude con otras 3 o 4 personas que son para mí. Bueno papi, yo le doy el mensaje, pero conseguir que esta vieja mañana nos atienda nuevamente a los dos, bueno sobretodo a ti, para que mañana deje eso listo, tú también a las 11 de la mañana

-HD: Viviana

-HD1: Sí, no, Viviana no, la mujer de José Julián.

-HD: ¿Ella es la que está manejando el tema qué?

-HD1: Yo no sé porque esa hpta de la Viviana no me contesta, que vayamos mañana allá que nos atiende, este José Julián le dijo a la mujer: que sea usted directamente la que atiende a Useche y a Zaith, sino yo mañana solamente te digo quien, quienes son las personas que mi papá me dijo y ya para que los metas en el listado tuyo.

-HD: Ombe, hay que llevarle, toca llevarle allá unos nuevos porque ellos no les gusta que uno les tache eso.

-HD1: No, qué ‘mondá’, yo ahí le hice, hpta tache, tengo una hoja, moché cabezas y ahí puse cabezas, que estaba más ardido, estaba adivina con quien, con mi papá ahí, me hizo sacar 6 personas mías, para meter las de él, imagínate.

-HD: Ven acá, pero ajá, ¿qué te dijeron?, ¿que los iban a llamar o que no los van a llamar qué?.

-HD1: Nombe a esas personas ya les hacen contrato esta semana, que ese es el listado que eso es para hacerle contrato enseguida, yo no creo que se pongan con mamadera de gallo, porque o si no qué mondá estamos haciendo.

-HD: Ok.

-HD1: Y que ya el lunes o el martes pasan el listado de quiénes son las personas, que el lunes o martes es para decir bueno fulanito de tal, quienes son las personas de él.

-HD: Bueno y ajá y lo otro de Control Urbano qué, ¿cómo es el tema ese?

-HD1: Mierda compañero, no me atreví a tocar ese tema, porque me parecía como atrevido llevar chismes de parte mía, ó sea que tú me habías dicho, no quise ser irrespetuoso con eso, yo le iba a comentar a mi papá y me dijo que no, dile a Useche que si esta mierda no sirve para nada, que la suelte ya, entonces yo no quise hablar con José Julián del tema sin estar tú presente, porque me parece como que yo estoy poniendo quejas por una cosa que tú me dijiste, porque eso no me queda bien.

-HD: Ok, O sea mañana el Curi empieza a llamar 1 por 1, pero no es que este man…

-HD1: Nombe, no sé cómo va a ser el procedimiento. A mí el que me dijo, le dije, bueno explícame a mí que yo no voy a dejar que ellos me vengan con un cuento, dígame como es el tema, esto está tanto, las cifras no me acuerdo porque como mi papá ha estado con culo de azare, no pude mirar pero me dijo cual fue la cifra final de primera entrega y final mensual, quiere saber.

-HD: no, no, pon esa vaina por el Whatsapp porque aquí están los magistrados escuchándolo a uno, cuando está sacando plata.

-HD1: Y ni crea que son cosas ilegales.

-HD: Exactamente.

*La información aquí suministrada hace parte de las pruebas que la Fiscalía presentó en las audiencias públicas de imputación de cargos al alcalde Manuel Vicente Duque, a su primo José Julián Vásquez, al concejal Jorge Useche y a la contralora Nubia Fontalvo.