La pelea por la marcha del próximo 1 de abril y “la autoridad moral” de Uribe

Los ánimos en la plenaria del Senado estuvieron tensos. En principio por los duros cuestionamientos de la senadora de Alianza Verde, Claudia López, sobre la “autoridad moral” que tiene el expresidente y senador Álvaro Uribe, para promover una marcha en contra de la corrupción, y después porque él le respondió y aprovechó para cuestionar un video que publicó el senador del Partido Liberal, Juan Manuel Galán.

“Quiero decirle que como millones de colombianos, creo que el país necesita un nuevo rumbo, pero usted no tiene la autoridad moral para señalar ese rumbo que requiere Colombia. A usted se le olvida cómo cambió la Constitución a su medida para perpetuarse en el poder repartiendo notarías entre los congresistas. Se le olvida cómo utilizó los organismos de inteligencia como el DAS para perseguir a la oposición, para chuzar a la Corte Suprema de Justicia, para interceptar las comunicaciones de los periodistas”, decía Galán en el video.

Galán le quiso recordar al expresidente, por medio de redes sociales, que 18 funcionarios de su Gobierno han sido investigados, condenados o están prófugos de la justicia, y de paso, el caso de la Yidis-política, los falsos positivos y el más reciente escándalo de Odebrecht y las campañas políticas.

Un mensaje parecido le dio la senadora Claudia López, quien recordó que Juan Manuel Santos para el 2010 era su candidato; que Zuluaga también –dijo-, fue sobornado y que sus escándalos además de corrupción incluyen el narcotráfico.

“Ahora se viene a presentar aquí con la marcha anticorrupción. ¡Que no sea tan cínico!, y aunque esté muy cargado de tigre acepte que no tiene ninguna autoridad moral para venir a marchar contra la corrupción”, dijo.

Por supuesto, la reacción del expresidente Uribe fue fuerte, y aunque no se había tocado el tema del video de Galán durante la sesión plenaria, él aprovechó para responderle a los dos.

Primero a Galán: “Quisiera que el país conociera la totalidad de los dineros recibidos por la fundación que lleva el nombre de un héroe de la patria que es Luis Carlos Galán, cuyo carácter no han defendido quienes deberían defender en este recinto. Acabo de ver su video y eso si no se le ocurrió a usted cuando me pedía que lo nombrara como lo hice en un muy importante cargo de la embajada en Londres”.

Luego a López: “Mi Fundación tampoco ha recibido dineros del Gobierno como lo ha recibido la Fundación Arcoiris de León Valencia, o la propia Fundación de un hombre ilustre de Colombia que también cayó en la red del soborno de Santos, el doctor Antanas Mockus, entonces aprovecho para invitar a los colombianos para que salgamos masivamente a las calles a pedirle a este gobierno que renuncie”.

Al respecto, el senador liberal afirmó que no se sentía ofendido por lo dicho y explicó el porqué se habló del cargo en la embajada de Londres, pero además, le dijo al expresidente que él más que nadie debería saber cómo ha sido el trabajo de la que ahora es la Corporación Escuela Galán para el Desarrollo de la Democracia, porque él la creó por decreto.

Y la senadora de Alianza Verde dijo, respecto a la mención del Luis Carlos Galán y Antanas Mockus: “El señor Uribe no le da ni a los talones a esos héroes que son de verdad en Colombia, porque han demostrado transparencia siempre, para que aquí vengan a decir que lo corruptos son ellos, que el puro es él y que invita a una marcha anticorrupción”.

PELEA ENTRE RAMOS Y LÓPEZ

Pero además de ese enfrentamiento, otra discusión tuvo López, pero con el senador Alfredo Ramos, quien también es del Centro Democrático y quien defendió a su padre porque la congresista le habría dicho “paraco”.

“Me está diciendo que paraco, para que quede en la constancia de una vez. Para que sepa si no ha leído esa señora gritona que no sabe lo que está pasando en este país, Luis Alfredo Ramos está en libertad, en su casa, por cuenta de un oficio de una sentencia de la Corte Suprema de Justicia, donde se demuestra la aparición de falsos testigos en su contra”, dijo el congresista.

Así se desarrolló la plenaria del Senado, en la cual estaba programado debatir sobre la intervención de Electricaribe, pero éste, por petición de los citantes, fue aplazado.