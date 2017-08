La “promesa” con la que José Julián le ofreció a Useche Control Urbano

Ante la inminente posibilidad de que no pudieran “correrle la butaca” a Abrahan Curi en el Dadis para que su puesto de director operativo de prestación de servicios de salud quedara a disposición de sus intereses, Jose Julián le mostró otras opciones a Jorge Useche.

Lo primero era que pospusieran su atención en el Dadis por un año mientras se resolvía lo de Curi y a cambio le ofrecía Control Urbano, una dependencia en la que “por debajo se mueve muchísimo dinero”.

El ofrecimiento se lo hizo saber Jorge Useche a su tío Jorge Correa, director del Hospital de Bocagrande, en una conversación telefónica que sostuvo con él el 8 de enero de 2016. Inmediatamente acuerdan que en Control Urbano podrían ubicar a Ladyann Steer Alvarez, como efectivamente ocurrió. La mujer fue directora de esa dependencia en el primer semestre de Manolo Duque, luego fue reemplazada por Olimpo Vergara, quien hoy es investigado por el desplome del edificio Portales de Blas de Lezo II.

Jorge Correa: A mí la Subdirección del Control Urbano me gusta pero fíjate que sean las dos cosas (Dadis y Control Urbano), podríamos poner a Leydy lan

Jorge Useche: ¿A quien?

Jorge Correa: Leydy Alvarez, ella tiene experiencia en lo público y ese puesto es muy bueno, y ¿qué hace control urbano?

Jorge: Control urbano es la que regula toda la construcción en la ciudad. El mismo José Julian me dijo: ‘Te la doy, pero tu respondes porque eso por debajo se mueve muchísimo dinero’.

Jorge Correa: ¿Y en Leydy confías para eso?

Jorge Useche: Quería sentarla, pero Leydy está por fuera del gobierno, ahora mismo no sé dónde trabaja, pero nosotros no la respaldamos siquiera para la OPS que me estaba pidiendo que la ayudáramos a que fuera Subdirectora. He estado muy pendiente y siempre como generando confianza, el único tema que en ella no me hace creer mucho es que al final siempre actúa hablando con Quinto; el tema que se había decidido en … que no se que vainas, pero bueno

Jorge Correa: ¿Y una segunda opción?

Jorge Useche: La estaba pensando anoche, pues a mí el único tema que me hace medio desconfiar por decirlo así de ella es el tema de que en siete años... y que ha sido política antes

Jorge Correa: Pues a mí también y lo otro es que ha tenido es … que tratando de ser impecable con la palabra, que se ve que ha inventado, se ha acostado, se ha … por esa parte te digo es porque no sé qué compromiso afectivo tenga con alguno, es que esa vaina influye en que …

Jorge Useche: Para contrarrestar cualquier cosa, como José Julián siempre quiere figurar como el dueño de todas las cosas, yo le iba a decir: prima te conseguí esta vaina, es el mejor puesto que puedas tener, eres mi prima, no sé que, pero José Julián me dijo que le firmaras una letra

Jorge Correa: Papi hay que cuidarse uno en esto, sin irte a tropezar con mucha gente. Yo veo bien la afinidad, es prima, trabajó, tiene experiencia, debe saber de las … debe responder …

Jorge Useche: Es que tampoco tengo un arquitecto que sea político, que uno pueda pedirle cuentas, exigirle.

*La información aquí suministrada hace parte de las pruebas que la Fiscalía presentó en las audiencias públicas de imputación de cargos al alcalde Manuel Vicente Duque, a su primo José Julián Vásquez, al concejal Jorge Useche y a la contralora Nubia Fontalvo.